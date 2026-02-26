Центробанк раскрыл, когда инфляция в России приблизится к 4%
Центробанк раскрыл, когда инфляция в России приблизится к 4%. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%. Во втором полугодии 2026 года инфляция стабилизируется около 4%, отмечается в публикации. Ожидается, что в 2027 году и последующие годы инфляция будет соответствовать целевым показателям.
Центробанк также прогнозирует, что в 2026 году рост ВВП замедлится до 0,5–1,5%. После этого экономика достигнет сбалансированных темпов роста в диапазоне 1,5–2,5% ежегодно, как указано в документе.
Согласно данным регулятора, в четвертом квартале 2025 года рост цен замедлился до 3,9% по сравнению с 6,5% в третьем квартале. В то же время базовая инфляция увеличилась до 4,7%, что на 0,6% больше, чем в предыдущем квартале.
