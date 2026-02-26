26 февраля 2026, 18:40

Центробанк РФ: возвращение инфляции к 4% ожидается во второй половине 2026 года

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк раскрыл, когда инфляция в России приблизится к 4%. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.