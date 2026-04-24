Россиянам раскрыли, как быстро снять блокировку с банковской карты
Бежать в отделение банка при блокировке карты — не всегда самый быстрый способ. О том, как разблокировать карту за минуты, агентству «Прайм» сообщил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
В 2026 году понятие «быстрое снятие ограничений» будет включать в себя использование альтернативных методов подтверждения, таких как скоринг «второй руки» с помощью доверенного устройства или биометрии, вместо физического присутствия клиента. Если банк настаивает на личном визите при ошибочной блокировке, это является сигналом к поиску другого финансового учреждения, подчеркнул специалист.
При трёх неудачных попытках ввода ПИН-кода, действительно потребуется посещение офиса с паспортом. Однако при фрод-блокировках или подозрительных операциях современные банки уже применяют биометрическую аутентификацию: звонок с использованием голосового отпечатка, селфи с паспортом или подтверждение через портал «Госуслуги». Эксперт рекомендует иметь запасную карту в технологически продвинутом банке, предоставляющем удаленную верификацию, так как это является наиболее эффективным способом защиты от неожиданных блокировок.
