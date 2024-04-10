Аналитик Трифонов раскрыл возможный высокий курс доллара в апреле

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Аналитик Анатолий Трифонов высказал предположение о том, что курс доллара может вырасти до 94 рублей в апреле.
«Апрель будет сложным месяцем для рубля: валютные покупки Минфина в рамках бюджетного правила почти полностью зеркалируют валютные продажи ЦБ. Минфин покупает валюты на 11,2 млрд рублей ежедневно, ЦБ продаёт на 11,8 млрд, то есть чистые продажи составляют 600 млн рублей в день. Это сильно ниже уровня первого квартала», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.
Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская высказывала предположение о том, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.
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