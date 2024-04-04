Экономист Зельцер допустил снижение доллара в апреле

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Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что доллар может опуститься до 90 рублей в апреле.
«В апреле не ожидается изменения привычных параметров волатильности курса. Доллар, как и другие валюты, наверняка останется в узком диапазоне в течение месяца. Временно американец может даже слетать вниз поближе к 90 рублям. Нефть Brent по $90 за баррель, золото по $2 300, газ дороже $300 поддержат курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру Зельцер.
Он добавил, что рубль поддерживают жёсткая денежно-кредитная политика и нормативы репатриации выручки экспортёров.
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Мелисса Тимофеева