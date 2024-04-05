Спрогнозирован средний курс доллара на весь год

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Эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявила, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.
«Санкционное давление будет оказывать давление на денежные объемы российского экспорта. При этом импорт тоже будет ограничен жесткой денежно-кредитной политикой. Фактор неопределенности — выкупы долей в российских компаниях у нерезидентов, крупные погашения долга в недружественных валютах», — добавила в беседе с Газета.ру Рокотянская.
Она отметила, что пока рубль будет стабилен.
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