Финансист Бабин заявил о связи между курсом рубля и Страстной пятницей

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что колебания курса рубля могут быть объяснены Страстной пятницей у католиков.
«Отсутствие торгов на большинстве ключевых бирж из-за праздничного выходного во многих странах может выступать одной из причин разнонаправленной динамики рубля. Мировой валютный рынок работает, но зарубежные участники нашего также могут отсутствовать из-за праздников, что может нарушить кросс-курсы валют и ослабить ликвидность», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
Он добавил, что в случае, если обстановка в мире и санкционная политика в отношении России особенно не изменятся на следующей неделе, доллар можно будет ожидать на уровне 92-93 рубля.
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