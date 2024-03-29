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Финансист Бабин заявил о связи между курсом рубля и Страстной пятницей

29 марта 2024, 19:30
Фото: iStock/champpixs

Фото: iStock/champpixs

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что колебания курса рубля могут быть объяснены Страстной пятницей у католиков.
«Отсутствие торгов на большинстве ключевых бирж из-за праздничного выходного во многих странах может выступать одной из причин разнонаправленной динамики рубля. Мировой валютный рынок работает, но зарубежные участники нашего также могут отсутствовать из-за праздников, что может нарушить кросс-курсы валют и ослабить ликвидность», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Он добавил, что в случае, если обстановка в мире и санкционная политика в отношении России особенно не изменятся на следующей неделе, доллар можно будет ожидать на уровне 92-93 рубля.


Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предполагал, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.

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#доллар
#рынок
#рубль
#валюта
#экономика
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Депутат Говырин: Россия не лишится детского питания из-за санкций
29 марта 2024, 20:23

Фото: iStock/dragana991

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что из-за санкционной политики Запада Россия не останется без детского питания.
Он подчеркнул, что наша страна способна себя обеспечить в этом плане. По его словам, российские производители не уступают зарубежным по качеству.

«У нас есть Ивановская область, которая производит много детского питания. Банка питания популярных детских иностранных производителей стоит около 2 тыс. рублей, новорождённому её хватит на неделю. В месяц, получается, 8 тыс. только на питание. А состав оставляет желать лучшего, химические иностранные добавки вызывают аллергическую реакцию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что порядка 95% западных компаний, в том числе и австрийские, до сих пор работают в России.

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#питание
#производители
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#санкции
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Россиян предупредили о подорожании какао
Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на какао на 20%
29 марта 2024, 18:45

Фото: iStock/ollinka

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на какао в российских магазинах в скором времени вырастут на 15-20%.
«На фоне неопределенности с урожаем какао-бобов, проблемы логистики и резкого роста фьючерсных цен, ожидать рост розничных цен на какао нужно несколько выше предполагаемой инфляции. Потребитель спокойно отреагирует на 15-20% роста розничных цен в массовом сегменте в ближайшие полгода», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Чеглов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев прогнозировал рост цен на мороженое в России на 5% уже к этому лету.

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#продукты
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#напитки
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Экономист Чирков заявил о росте упущенных доходов покинувших РФ западных фирм
29 марта 2024, 18:16

Фото: iStock/nespix

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что упущенные доходы покинувших Россию западных компаний в ближайшее время будут расти.
«Сумма упущенных доходов будет расти, потому что на растущем рынке упущенные доходы западных компаний будут становиться всё больше и больше. И шансов вернуться для западных компаний будет всё меньше. Попытки возврата, которые будут предприниматься, будут всё дороже», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Чирков.

Он добавил, что иностранные ушедшие компании стараются минимизировать ущерб от того, что покинули нашу страну.

Тем временем стало известно, что более 27 млрд рублей составляют инвестиции в проекты по созданию и развитию промышленных предприятий на территории Московской области с начала текущего года.

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#ущерб
#доходы
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Новак: правительство РФ не планирует снова запрещать экспорт дизеля
29 марта 2024, 16:38

Фото: iStock/Oxana Medvedeva

Правительство России не собирается снова вводить запрет на экспорт дизельного топлива, так как ситуация на внутреннем рынке с этим топливом стабильная. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме — в 2 раза больше, чем требуется для внутреннего рынка. (Если запретить – ред.), его будет некуда девать», — сказал Новак.

По его словам, все меры, предпринятые правительством в последнее время, обеспечили стабильное снабжение рынка и ситуацию по ценам.

Напомним, в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября в России вводился запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Меры были приняты для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Также правительство России с 1 марта по 31 августа 2024 года ввело временный запрет на экспорт бензина, для дизеля запрета не было.

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#рф
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В Шаховской построят крупный животноводческий комплекс
29 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Комплекс по выращиванию крупного рогатого скота откроет компания «Шаховская нива» в городском округе Шаховская, разрешение на строительство предприятия уже получено, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Новый комплекс будет рассчитан на 2400 коров с молодняком. Он станет одним из самых крупных в регионе по выращиванию крупного рогатого скота и по производству молока и мяса», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что общий объём инвестиций в проект составит около 3.8 млрд рублей. Благодаря новому предприятию в муниципалитете будет создано свыше 130 рабочих мест.

Завершить строительство и запустить животноводческий комплекс в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года.

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#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#сельское хозяйство
#производство
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ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
29 марта 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Запрет на перевод денежных средств из России зарубеж продлен на шесть месяцев, об этом сообщается в заявлении финансового регулятора.
В настоящее время, согласно введенному ранее ограничению, россияне могут осуществлять переводы держателям карт из недружественных стран, однако сумма не может превышать миллиона долларов. Мера продлена и будет действовать до 30 сентября 2024 года, уточнили в ЦБ РФ.

Прежде сообщалось, что рупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россияне
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#ограничение
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Объём инвестиций в промышленность Подмосковья с начала года превысил 27 млрд рублей
29 марта 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 27 млрд рублей составляют инвестиции в проекты по созданию и развитию промышленных предприятий на территории Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Компании, которые в этом году уже выбрали Подмосковье для размещения своих предприятий, планируют инвестировать в проекты более 27 млрд рублей и создать более тысячи рабочих мест для жителей региона», — сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Всего с начала 2024 года Корпорация развития Московской области получила от предпринимателей около ста заявок на подбор площадки для размещения промышленного производства. Больше всего заявок касаются пищевой промышленности — 15% от общего числа поступивших обращений. Второе место разделили автомобильная промышленность и выпуск строительных материалов — по 10% заявок. А на третьем месте оказалась металлообработка: предприятие в этой сфере хотели открыть в Подмосковье около 8% предпринимателей.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#промышленность
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
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Япония продлила отмену льготного режима в торговле с Россией на один год
Kyodo: Япония продлила отмену льготного режима в торговле с Россией на один год
29 марта 2024, 06:18

Фото: iStock/Ca-ssis

Правительство Японии продлило отмену льготного торгового режима с Россией на один год в связи с ситуацией на Украине, сообщает Kyodo News.
По данным издания, импорт из стран, не входящих в список располагающих режимом наибольшего благоприятствования, облагается по базовой ставке. Так, ранее таможенная пошлина на импорт древесины из РФ была повышена с 4,8 до 8 процентов, на лосося и икру -–с 3,5 до 5 процентов, на краба – с 4 до 6 процентов.

В то же время тарифные ставки на энергоносители, на которые приходится основная часть японского импорта из России, не были повышены и остались на нулевом уровне.

Ранее Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти видов станков.

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#торговля
#импорт
#санкции
#украина
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В Подмосковье начали строить площадку по переработке шин за 500 млн рублей
28 марта 2024, 21:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дмитровском городском округе началось строительство производственной площадки по обработке и утилизации автомобильных шин. Проектом занимается «Дмитровский завод РТИ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Запуск площадки должен помочь предприятию увеличить производственные мощности и расширить линейку продукции.
«Инвестор уже приступил к строительству на участке площадью 2 га. Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в I квартале 2025 года. Объём инвестиций в проект – 500 млн рублей. Сейчас на предприятии работают более 160 сотрудников. Расширение производства позволит увеличить штат на 50 человек», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Дмитровский завод РТИ» запустит на новой производственной площадке ещё одну линию по переработке резинового порошка и резиновой крошки, построит дополнительный склад для готовой продукции.

Переработанная из автомобильных шин резиновая крошка используется при возведении детских и спортивных площадок, а резиновый порошок применяется для производства асфальтобетонных смесей, гидроизоляции и стройматериалов. Из тонны покрышек получается 600 кг полезного материала.

У предприятия есть собственная инфраструктура по сбору отходов, включающая контейнеры-накопители для бесплатного сбора шин и техники от населения и организованные на местах пункты сбора.
«Основной объём шин, которые мы перерабатываем, – от легковых и грузовых машин. Автовладельцы могут не выбрасывать старые шины в мусорный бак, а отвезти их в специальный контейнер, откуда они попадут на переработку», – рассказала замгендиректора – начальник отдела утилизации «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.
Сейчас в Подмосковье оборудовано более 300 пунктов, где можно бесплатно сдать старые шины. Контейнеры находятся у шиномонтажных мастерских, автосервисов и в промзонах. Узнать адреса можно на карте.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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#московская область
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