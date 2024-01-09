Доллару предсказали падение до 80 рублей

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Курс доллара пал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Финансовый советник Глав семей Алексей Родин объяснил, что российская валюты была волатильная во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков. Уже скоро рубль может укрепиться до 80 за доллар.
По словам Родина, рубль может укрепляться до президентских выборов, которые запланированы на 17 марта.
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«На рынке не было основных игроков и маленькие сделки могли двигать курс. Сейчас основные игроки вернулись на биржу и теперь у нас снижается фактор недостаточности и ликвидности, волатильность сокращается. Также с сегодняшнего дня Центробанк вышел на рынок с продажей валюты, и это укрепляет позицию рубля. И вполне возможно, что курс будет немного снижаться. То есть рубль будет укрепляться и на фоне жёсткой позиции ЦБ, курс вернётся к позициям 80-88 рублей за доллар», — заметил эксперт.
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Екатерина Шмакова