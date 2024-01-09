Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря

Фото: IStock/Lazy_Bear
Курс американской валюты опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Прежде в беседе с «Радио 1», финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогнозы по доллару на 2024 год.
По словам специалиста, курс валюты может вновь достигнуть 100 рублей. Беляев пояснил, что состояние национальной валюты зависит от экономических процессов. Он назвал фундамент для укрепления рубля прочным, однако добавил, что говорить о стабильном значении пока рано.
Увеличение доллара до 100 рублей аналитик допустил при пессимистичном положении дел. В лучшем случае, доллар не превысит 95 рублей, пояснил эксперт.
4 января прошло открытие торгов Мосбиржи. Курс доллара по отношению к российской национальной валюте показал устойчивость и сохранился на прежнем уровне.
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По словам специалиста, курс валюты может вновь достигнуть 100 рублей. Беляев пояснил, что состояние национальной валюты зависит от экономических процессов. Он назвал фундамент для укрепления рубля прочным, однако добавил, что говорить о стабильном значении пока рано.
4 января прошло открытие торгов Мосбиржи. Курс доллара по отношению к российской национальной валюте показал устойчивость и сохранился на прежнем уровне.
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Анастасия Крестьянова