Аналитик Тумин: ЦБ ужесточил требования к ипотеке для предотвращения проблем

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Директор рынков России и СНГ Валерий Тумин назвал причиной повышения надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам ЦБ увеличение объёма кредитования заёмщиков.
Такая ситуация в дальнейшем может привести, по словам аналитика, к проблемам с возвратом средств заёмщиками.
Он также отметил рост доли заёмщиков, которые при оформлении ипотеки брали необеспеченные потребительские кредиты для оплаты первого взноса.
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«В будущем такая ситуация может привести к массовым проблемам с выплатами по кредиту, росту кредитной задолженности и, как следствие, надуванию ипотечного пузыря. Поэтому регулятор пошёл на такую меру, но, когда ситуация стабилизируется, требования могут быть смягчены», — отметил в беседе с RT Тумин.
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Мелисса Тимофеева