«Сбер» в январе изменит условия льготной ипотеки

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Сбербанк с 11 января будет выдавать льготную ипотеку только с применением субсидирования от застройщиков — партнёров банка. Об этом пишет РБК.
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — цитирует издание сообщение пресс-службы «Сбера».
Уточняется, что новые условия коснутся ипотек господдержкой (ставка от 8%), семейной ипотеки (от 6%), ИТ-ипотеки (от 5%), а также дальневосточной и арктической ипотек (от 2%) на квартиры в строящихся или готовых домах. При этом для приобретения объекта под ИЖС допусловий по субсидированию не будет.
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