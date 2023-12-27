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«Сбер» в январе изменит условия льготной ипотеки

27 декабря 2023, 04:57
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк с 11 января будет выдавать льготную ипотеку только с применением субсидирования от застройщиков — партнёров банка. Об этом пишет РБК.
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — цитирует издание сообщение пресс-службы «Сбера».

Уточняется, что новые условия коснутся ипотек господдержкой (ставка от 8%), семейной ипотеки (от 6%), ИТ-ипотеки (от 5%), а также дальневосточной и арктической ипотек (от 2%) на квартиры в строящихся или готовых домах. При этом для приобретения объекта под ИЖС допусловий по субсидированию не будет.


В «Сбере» пояснили, что такие меры связаны с вступлением в силу постановления правительства РФ о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам, при этом позволят сохранить льготные ставки по ипотеке для клиентов банка.

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#льготная ипотека
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Российским аниматорам теперь понадобятся справки от психиатра и нарколога
«Известия»: Росстандарт утвердил требования к профессии аниматора
27 декабря 2023, 04:58

Фото: iStock/Andrey_Sayfutdinov

Российским аниматорам теперь нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, пишет газета «Известия». По данным издания, Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране,
Как отмечал глава Росстандарта Антон Шалаев, ранее стандарты проведения квестов для детей в возрасте от шести лет в России не были никак урегулированы, что приводило к многочисленным несчастным случаям.

Теперь в квестах будет запрещено использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.

Также, по данным «Известий», участники будут вправе остановить квест в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Актерам запрещается причинять участникам боль, а дотрагиваться до детей можно будет лишь при соблюдении определенных условий.

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#профессии
#стандарт
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В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
РБК: В РФ поручили запретить продажу просроченных и украденных лекарств
27 декабря 2023, 04:26

Фото: iStock/Vilin Visuals

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, предусматривающий запрет на реализацию просроченных и нелегальных лекарств на основании информации в системе маркировки. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что вице-премьер поручил российским ведомствам разработать нормативный акт «в качестве дополнительной защиты потребителей». В аппарате Григоренко указали, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти.

В поручении говорится, что проект постановления необходимо разработать до 12 февраля 2024 года.

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#рф
#лекарства
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#россия
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В конце 2023 года ожидаются аномальные морозы сразу в 11 регионах России
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал об аномально холодной погоде
27 декабря 2023, 03:21

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Под конец 2023 года аномально холодная погода ожидается сразу в одиннадцати российских регионах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В период с 27 по 31 декабря волна холода накроет Северо-Западный федеральный округ, а также Дальний Восток. где температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8-10 градусов.
«Это необычно холодная погода. И опасная», — отметил главный синоптик страны.

В частности, в Якутии: ожидается минус 51 градус, в Магаданской области: -47, на Чукотке: -48, на Камчатке: -36, в Хабаровском крае: -44, на Сахалине: -27, в Амурской области: -41. В Архангельской области прогнозируется минус 25 градусов, в Мурманской: -24, в то время как в Коми и Вологодской области: - 22.

По словам Вильфанда, 1 января в этих регионах также ожидается холодным.

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#гидрометцентр
#прогноз погоды
#морозы
#холод
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Голую вечеринку Ивлеевой признали пропагандирующей нетрадиционные отношения
27 декабря 2023, 02:08

Фото: iStock/DisobeyArt

Полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сведения об этом есть в постановлении суда по административному делу против рэпера VACIO (Николая Васильева), которого 22 декабря оштрафовали на 200 тысяч рублей. Согласно материалам проверки, полиция посчитала, что вечеринка в клубе Mutabor была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Последняя, по мнению силовиков, выразилась в «распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений» — проще говоря, в том, что фото и видео с вечеринки выложили в интернет (по версии полицейских, это сделал сам рэпер).

При этом для вынесения решения судье оказалось достаточно рапорта и объяснений сотрудников полиции, которые усмотрели в них пропаганду. Сам VACIO признал на суде, что пришёл на вечеринку Ивлеевой практически голым, однако на фотосъёмку согласия не давал.

Напомним, представители российского шоу-бизнеса посетили скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие. Общественный резонанс вызвал внешний вид звездных гостей, поскольку все они пришли на вечеринку в откровенных нарядах, в соответствии с установленным дресс-кодом almost naked («почти голый»).

Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.

Публичные извинения принесла и журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.

Рэпер Николай Васильев (VACIO), который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, привлечен к административной ответственности. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовал на 15 суток.

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#полиция
#скандал
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В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС
В Ярославской области ввели режим ЧС из-за отключения электричества
27 декабря 2023, 02:00

Фото: iStock/Aleksei Maznychenko

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в восьми районах области из-за отключения электричества на фоне непогоды ввели режим ЧС. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК «Ярэнерго», прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введён в восьми районах области», — говорится в публикации.

Евраев уточнил, что речь идёт о городском округе Переславль-Залесский, Угличском, Борисоглебском и Большесельском районах. Основной причиной отключения стали сильнейший снегопад, обрывающий электролинии, а также несвоевременная расчистка просек ЛЭП.

Евраев подчеркнул, что работы по восстановлению идут круглосуточно.

«В каждом районе принимаются свои дополнительные меры по поддержке людей», — добавил губернатор.

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#губернатор
#лэп
#снегопад
#меры
#режим
#рф
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RTVI: Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу
27 декабря 2023, 01:51

Фото: iStock/Baks

Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу. Об этом сообщил телеканал RTVI со ссылкой на министерство иностранных дел данной скандинавской страны. В ведомстве напомнили о том, что ещё весной минувшего года финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между странами.
Эти меры основаны «на исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза». При этом в дипломатическом ведомстве Финляндии указали, что каждый человек имеет права свободно писать Санта-Клаусу, в том числе — на электронную почту.

Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. По словам российского лидера, существовали некоторые разногласия в лесном комплексе, которые связаны с необходимостью развития лесопереработки внутри государства. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.

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#финляндия
#россия
#письма
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Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки
27 декабря 2023, 01:28

Фото: iStock/tifonimages

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация в 2025-2026 годах запустит три экспериментальных разведывательных спутника.
«Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне — двух, и одного — в локационном. Надеемся запустить их в 2025-2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — рассказал Борисов в беседе с «Россией 24».

Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутников Минобороны. В ​оборонном ведомстве отметили, что пуск, произведённый 21 декабря, осуществили боевые расчёты космических войск ВКС РФ.

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#рф
#роскосмос
#спутник
#россия
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Стало известно, сколько минут в 2023 году мошенники дозванивались до жертв
«Билайн»: Мошенники в 2023 году дозванивались до жертв более трёх млн минут
27 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Diy13

Директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Пётр Алфёров рассказал, что в 2023 году мошенники потратили более 3 млн минут, чтобы дозвониться до жертв. Он также отметил, что самая длительная атака длилась 2,5 часа. Об этом пишет РИА Новости.
«С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод-система «Билайна» позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 млн 133 тыс. клиентов. Средняя атака мошенника в 2023 году длилась 2 минуты 48 секунд, самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов, мошенники потратили около 3,3 миллиона минут», — цитирует агентство слова собеседника.

Алфёров добавил, что большая часть потенциальных жертв мошенников — жители крупных городов. Так, на первом месте этого списка оказалась Москва, второе и третье заняли Санкт-Петербург и Казань соответственно.

При этом средний возраст потенциальной жертвы составил 45 лет, из них 59% — мужчины и 41% — женщины.

«Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин – 48 лет», — заключил Пётр Алфёров.

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#москва
#мошенники
#женщины
#мужчины
#атака
#жертвы
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«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию
Глава «Газпрома» Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
27 декабря 2023, 00:40

Фото: iStock/bermuda cat

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиро Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ста технически возможной сетевой газификации. Миллер добавил, что в 2023 году было газифицировано более 400 населенных пунктов и построено 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100% газификации в России в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — цитирует агентство слова главы «Газпрома».

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#газпром
#россия
#владимир путин
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