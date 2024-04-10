Аналитик Васильев допустил повышение ключевой ставки в этом году

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Главный аналитик банка Михаил Васильев заявил, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 17% в этом году.
«Сохраняются риски того, что инфляция останется повышенной в течение длительного времени. Среди таких рисков — дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета», — объяснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ не приведёт к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами.
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Мелисса Тимофеева