Арбитражный суд Москвы ликвидировал «Киви-банк»

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По заявлению Банка России, арбитражный суд Москвы решил ликвидировать АО «Киви-банк». Функции ликвидатора возьмёт на себя Агентство по страхованию вкладов, об этом сообщили РИА Новости.
Напоминаем, что Киви Банк остался без лицензии еще в феврале. Лицензию отозвали из-за постоянного нарушения в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.
В суде по рассмотрению дела о лишении лицензии «Киви-банка» отмечалось, что активы организации оцениваются в 68,3 млрд рублей, тогда как его обязательство оценили в 43,2 млрд рублей. Это говорит о том, что кредитная организация не является банкротом.
КИВИ Банк был оператором платежного сервиса «Qiwi кошелек».
Прежде сообщалось, что «Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В суде по рассмотрению дела о лишении лицензии «Киви-банка» отмечалось, что активы организации оцениваются в 68,3 млрд рублей, тогда как его обязательство оценили в 43,2 млрд рублей. Это говорит о том, что кредитная организация не является банкротом.
КИВИ Банк был оператором платежного сервиса «Qiwi кошелек».
Прежде сообщалось, что «Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Бондарева