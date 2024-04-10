Набиуллина рассказала, зачем нужна высокая ключевая ставка

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Повышение ключевой ставки Центрального банка России не приведет к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами. Об этом 10 апреля заявила Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По ее словам, Центральный банк РФ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ защищает доходы граждан, и вносит вклад в борьбу с бедностью, отметила Набиуллина.
По ее данным, россияне заработали почти 1 трлн рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ.
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Артем Кузьмин