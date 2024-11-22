Аналитик Васильев объяснил минимальную вероятность дефолта в России

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Аналитик Михаил Васильев заявил, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет крайне мала.
Он пояснил, что внешний долг Россия планомерно погашает, а внутренний не слишком велик.
Ранее Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля, что стало максимумом с конца марта 2022 года.
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«Вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет является крайне незначительной, поэтому не стоит закладываться на этот риск. В предыдущий раз дефолт в России произошёл в 1998 году из-за несбалансированной бюджетной политики. Российские власти хорошо усвоили тот урок и теперь внимательно следят за макроэкономической стабильностью», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.
Ранее Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля, что стало максимумом с конца марта 2022 года.
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Мелисса Тимофеева