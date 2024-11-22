Россияне вдвое чаще стали жаловаться на блокировку подозрительных счетов

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Россияне начали чаще жаловаться на отключение от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передают «Известия».
По данным издания, число обращений по поводу действий кредитных организаций увеличилось на 18,3% и составило 140,8 тыс. Чаще всего россияне обращались в банк для исключения из черного списка в июле и августе текущего года после вступления в силу закона о приостановке подозрительных переводов.
В Центробанке рассказали, что порой бывают сообщения от заявителей, которые не числятся в черном списке. Так случается, когда человек не понял причину остановки платежа.
По итогам девяти месяцев 2024 года порядка 5,7 тыс. клиентов банков могли обратиться с просьбой убрать их данные из базы.
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В Центробанке рассказали, что порой бывают сообщения от заявителей, которые не числятся в черном списке. Так случается, когда человек не понял причину остановки платежа.
«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — пояснили в Центробанке.
По итогам девяти месяцев 2024 года порядка 5,7 тыс. клиентов банков могли обратиться с просьбой убрать их данные из базы.
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Элина Позднякова