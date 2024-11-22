Россияне вдвое чаще стали жаловаться на блокировку подозрительных счетов

Минфин США готов усилить меры против иностранных банков, подключающихся к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что такие действия будут расцениваться как тревожный сигнал (red flag). Предупреждение о возможных санкциях для участников СПФС было опубликовано на официальном сайте ведомства.