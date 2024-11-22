Официальный курс доллара Банка России превысил 102 рубля

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Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля — это максимумом с конца марта 2022 года.
За 24 часа стоимость доллара выросла почти на два рубля. Курс евро подорожал почти на 1,5 рубля, до 107,43 рубля — это тоже рекордная с марта 2022 года величина, а курс юаня — до 13,94 рубля.
Главный повод для подобного взлёта основных валют — новый антироссийский пакет санкций Соединённых Штатов Америки, о котором стало известно недавно. Под них попало много банков РФ. Раньше их действия существенно не ограничивались, а самая громкая новость — включение в реестр Газпромбанка. Через него с весны 2022 года проходили все европейские платежи за газ.
Новые санкции не грозят моментальной остановкой платежей, но потенциально могут сократить поступление валюты за поставленный газ на рынок России — данный факт будет способствовать ее дефициту.
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Главный повод для подобного взлёта основных валют — новый антироссийский пакет санкций Соединённых Штатов Америки, о котором стало известно недавно. Под них попало много банков РФ. Раньше их действия существенно не ограничивались, а самая громкая новость — включение в реестр Газпромбанка. Через него с весны 2022 года проходили все европейские платежи за газ.
Новые санкции не грозят моментальной остановкой платежей, но потенциально могут сократить поступление валюты за поставленный газ на рынок России — данный факт будет способствовать ее дефициту.
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Ольга Енгалычева