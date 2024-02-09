«Глупый шаг»: Маск прокомментировал превращение доллара в оружие

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Создатель Tesla Илон Маск назвал глупым шагом превращение доллара в оружие, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — прокомментировал ситуацию Маск.
Таким образом он согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что грубейшим стратегическим просчётом Соединённых Штатов было решение превратить доллар в орудие для борьбы на мировой арене.
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Евгения Парфентьева