Экономист Перепелица предрёк рублю сильные колебания

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Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.
«В марте курс рубля будет зависеть от ряда факторов: объёмов обязательной продажи валютной выручки экспортеров, сальдо торгового баланса, ключевой ставки ЦБ, действий спекулянтов. Недавно добавился ещё фактор дефицита юаней на валютной бирже, что несколько ослабило курс рубля. Также некоторым психологическим фактором выступает покупка валюты Банком РФ», — добавил в беседе с Газета.ру Перепелица.
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