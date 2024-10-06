Аналитик Власов: на складском рынке России наблюдается нехватка площадей

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На российском рынке складской недвижимости наблюдается дефицит помещений, пишет РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова. По его словам, нехватка буквально катастрофическая.
«Вакансия свободных складов остается на околонулевом уровне. Число предложений аренды достигло исторического минимума. Действующие склады, которые были ранее введены в эксплуатацию, практически полностью заняты. Новые в основном строятся в формате build-to-suit, то есть по запросу конкретного заказчика. Спекулятивно такие объекты девелоперы не предлагают», — прокомментировал собеседник агентства.Власов пояснил, что поставщикам невыгодно вкладываться в строительство собственных помещений, ведь ключевая ставка высокая, как и ценник на материалы. Такие объекты окупаются свыше десятка лет.
Кроме того, дефициту площадей, уточняет Власов, способствуют увеличенные расходы на логистику из-за маршрутов, нерегулярность поставок, нехватка кадров, дорогое топливо и прочие факторы. Власов резюмировал, что, по его мнению, в обозримом будущем ситуация сохранится, поскольку спрос на помещения выше, чем темпы строительства.
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