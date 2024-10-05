Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

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Шри-Ланка окончила процесс реструктуризации государственного долга и вышла тем самым из состояния банкротства. Об этом сообщил экс-министр финансов страны Али Сабри в соцсети Х.
Он назвал это событие невероятным достижением с учётом того, в каком состоянии находилась экономика страны на апрель 2022 года. Тогда Сабри занимал пост главы Минфина и принял тяжёлое решение одобрить выборочный мораторий на погашение внешней задолженности. Он назвал это решение сложнейшим в своей карьере. При этом данный шаг направил Шри-Ланку на путь восстановления.
Также Сабри указал на важнейшие экономические реформы, которые были приняты властями островного государства. Благодаря этим правильным шагам удалось вытянуть страну из состояния банкротства.
Напомним, что экономический кризис в Шри-Ланке вспыхнул в 2020-2021 годах. По словам экспертов, это событие стало худшим с момента обретения независимости.
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Также Сабри указал на важнейшие экономические реформы, которые были приняты властями островного государства. Благодаря этим правильным шагам удалось вытянуть страну из состояния банкротства.
Напомним, что экономический кризис в Шри-Ланке вспыхнул в 2020-2021 годах. По словам экспертов, это событие стало худшим с момента обретения независимости.
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Анастасия Чинкова