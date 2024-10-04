Подмосковный Миниинвест подписал соглашения об инвестпроектах на форуме ОЭЗ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Дубне завершился II Форум особых экономических зон. Подмосковный Миниинвест подписал на нём три трёхсторонних соглашения о реализации инвестпроектов на территории ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Компания «Лидермаш Станки» построит предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки. Инвестиции оцениваются в 1,5 млрд рублей. ГК «Рус Биофарм» создаст производство активных фармацевтических субстанций за 1,5 млрд рублей. А компания «Энкор» создаст металлообрабатывающее производство. Запуск всех трёх производств запланирован на 2026 год», – уточнили в ведомстве.На форуме собрались более 500 представители 53 особых и свободных экономических зон из 44 регионов России и 15 стран, среди которых Иран, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Белоруссия и Узбекистан. Они обменялись опытом и наладили перспективное сотрудничество.
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Лора Луганская