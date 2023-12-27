Аналитик Юденков допустил рост курса доллара в январе

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Финансовый аналитик Юрий Юденков заявил, что на фоне роста евро можно ожидать увеличение курса доллара.
«Вслед за европейской валютой стоит ожидать повышения курса американского доллара. Сейчас курс пары USD/RUB на Московской бирже составляет около 91-92 рублей, ближе к январю этот показатель может вырасти на 1-2 рубля и продержится так не более месяца», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Юденков.
При этом, отмечает эксперт, курс евро, поднявшийся выше 102 рублей впервые с 20 октября, продержится на примерно таком уровне до середины января. Однако, считает Юденков, уже к середине января и доллар, и евро, начнут постепенно снижаться.
«В отличие от предыдущих кризисов, ужесточение ограничений с большой долей вероятности не будет продолжаться длительное время. А сразу после стабилизации экономики рынок банковских инструментов ожидает послабление, что приведёт к снижению ставок по кредитам», — заявлял в беседе с RT Глазков.
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