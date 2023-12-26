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Россия достигла статуса крупнейшей экономики в Европе, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин указал, что Россия, как никогда ранее, приблизилась к Японии в гонке за четвертое место в мировой экономике. Он отметил, что традиционные «глобальные» экономики, такие как США, Япония и страны Европейского союза, постепенно утрачивают свою значимость.
Помощник президента подчеркнул, что азиатские экономики становятся все более влиятельными, упомянув о третьем месте, занимаемом Индией, и седьмом месте, достигнутом Индонезией.
Руководитель международной редакции журнала L’Express, Шарль Аке, высказал мнение о росте российской экономики в условиях санкций со стороны Запада и конфликта на Украине. Он отметил увеличение промышленного производства на 7,5 процента и подчеркнул поддержку россиян политике президента Владимира Путина по текущей спецоперации.
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Артем Кузьмин