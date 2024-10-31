Аналитик Юшков предрёк ускоренное подорожание бензина в России

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что бензин в России начнёт дорожать быстрее после Нового года.
Причиной такой ситуации эксперт видит в повышении акцизов на бензин и дизельное топливо.
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«В начале следующего года мы можем увидеть ускоренный рост цен на топливо, в том числе на АЗС. Главная причина — значительное повышение акциза на бензин и дизтопливо. Рост акцизов в последние годы является одним из главных драйверов подъема цен в рознице в принципе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Юшков.
Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснял рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.
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Мелисса Тимофеева