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В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты

«Прайм»: в 2025 году цены на продукты вырастут до 20%
29 октября 2024, 14:12
Фото: iStock/Minerva Studio

Фото: iStock/Minerva Studio

Российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции. Об этом заявили опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
В среднем рост составит 8-12% по сравнению с текущим годом. Принятые властями меры спасут от гиперинфляции и оставят шансы на развитие бизнеса, однако полностью вопрос они не решат, заявил вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

По его прогнозу, стоимость молока вырастет на 10-15%, мяса – на 12%, овощей и фруктов – на 15-20%.



По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, рост цен на продовольствие составит 10-15%. Особенно инфляция будет заметная в категории сезонный овощей и фруктов.

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#меры
В России на 49% увеличился спрос на домашние маслобойки
29 октября 2024, 13:03

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. Об этом сообщает Мash.
По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.

В октябре спрос на товары для приготовления масла на маркетплейсах увеличился на 49%.

Бытовые маслобойки стоят от 1,5 до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от объёма и конструкции. Люди даже создали чаты для обмена рецептами.

Ранее генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин сообщал, что подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.

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Депутат Госдумы Хамзаев предложил установить фиксированные цены на авиабилеты
29 октября 2024, 03:11

istock/Takosan

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести фиксированные цены на авиабилеты, призвав правительство России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поддержать эту инициативу.
По его мнению, постоянное повышение стоимости билетов по мере приближения к дате вылета оказывает давление на граждан, особенно тех, кто вынужден срочно лететь по неотложным делам, таким как похороны или лечение.

«Цены на билеты не должны повышаться по причинам, понятным только авиакомпаниям. Чем ближе к рейсу — тем дороже, и это неправильно», — подчеркнул Хамзаев в интервью РИА Новости.
Он добавил, что плавающие цены часто ведут к ценовым спекуляциям, от которых страдают обычные люди, и призвал к законодательно установленным фиксированным ценам, чтобы предотвратить такие ситуации.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале. Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

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Экономист Сироткин спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года
28 октября 2024, 21:14

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.
«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92-93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50-12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — пояснил в беседе с Газета.ру Сироткин.

Ранее сообщалось, что Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям.

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#валюта
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Шольц предположил, что заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства
28 октября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/josefkubes

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с рядом ошибочных решений, принятых руководством концерна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
По его словам, прошлые ошибочные решения руководителей крупного автопроизводителя не должны сказываться на сотрудниках заводов. Спикер правительства подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является сохранение и обеспечение рабочих мест.

Бюхнер также добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями концерна и сейчас следует дождаться официального заявления от Volkswagen.

Ранее глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Всего в стране на десяти заводах Volkswagen работают около 120 тысяч человек.

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#завод
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В Подмосковье запустят производство самоходных платформ для перевозки буровых
28 октября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Торгового дома «Арсенал-Сервис»

В Подмосковье в льготную аренду передан очередной земельный участок для строительства импортозамещающего производства. Землю в Орехово-Зуевском городском округе в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получил Торговый дом «Арсенал-Сервис», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Арсенал-Сервис» будет выпускать самоходные платформы для перевозки буровых модулей. Эта продукция позволит заменить на российском рынке нескольких иностранных поставщиков подобной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. Плановый срок запуска производства – 2026 год. На предприятии намерены создать 36 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. Для строительства компании предоставили свыше 5,8 га земли в аренду по льготной ставке сроком на три года.

Подобрать землю под строительство производственных объектов по программе «Земля за 1 рубль» можно на Инвестиционной карет Московской области.

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#орехово-зуево
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В Сергиевом Посаде будут выпускать высокотехнологичные ветеринарные препараты
28 октября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания ООО «АВЗ С-П» из Сергиева Посада увеличит производство ветеринарных препаратов.
В их числе будут высокотехнологичные продукты с потенциалом импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания взяла под инвестпроект льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области.
«АВЗ С-П» инвестирует 170 млн рублей в покупку, установку, настройку технологического оборудования, а также другие мероприятия по подготовке к серийному производству. 128 млн рублей, то есть более 75% от общей суммы, в виде льготного займа предоставит ФРП Московской области. Модернизация завершится в 2025 году», – уточнила зампред.
С выходом на полную мощность компания сможет выпускать каждый год более 3 млн единиц твёрдых форм БАДов и лекарств, жидкие формы препаратов, мягкие формы лекарств и косметику, а также лекарства в виде полимерных лент и репелленты. Ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

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В деревне Юдино открыли новый ТРЦ со ста магазинами
28 октября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском городском округе открыли многофункциональный торгово-развлекательный центр «ОДИПАРК». Он расположен в деревне Юдино и вмещает около 100 магазинов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В открытии ТРЦ «ОДИПАРК» принял участие глава округа Андрей Иванов. Общая площадь нового ТРЦ – 32 тыс. кв. метров, сдаваемая – около 23 тыс. В торговом центре разместятся порядка 100 новых магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан.
«Торговля – двигатель экономики. Несмотря на санкции, в нашей стране она активно развивается. Лучший показать того, что в России всё стабильно, – открытие торгово-развлекательных центров, построенных по лучшим мировым стандартам. «ОДИПАРК» – это 3 млрд. рублей инвестиций, 500 новых рабочих мест и 175 млн. рублей налогов ежегодно, современна архитектура и высокий уровень обслуживания», – заявил Иванов.
ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдине, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров
28 октября 2024, 16:13

Фото: iStock / Grigorenko

В Подмосковье появится завод по производству сыров премиального качества. Его в Ленинском городском округе запускает агропромышленный комплекс «Рота-Агро».
Мощность предприятия превысит 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проверки выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Завод станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». ГК «Рота-Агро» инвестировала в проект более 1,5 млрд. рублей. На производстве создано 200 рабочих мест.
«Запуск завода позволит сохранить безупречное качество продукта и при этом существенно расширить географию поставок. В планах компании также расширение ассортимента и строительство ещё одного производства для сортов сыра с голубой плесенью», - поделилась планами управляющий партнер ГК «Рота-Агро» Алла Налча (Саблина).
Площадь завода порядка 6 тыс. кв. м. Предприятие оснащено новейшим оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Компания «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твёрдые и сверхтвёрдые сорта со сроком созревания до трёх лет. Таким сырам нет аналогов на российском рынке. Изготавливают их из молока собственного производства.

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#ленинский городской округ
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#производство
#главгосстройнадзор мо
#строительство
#инвестиции
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Путин сообщил о стремительном росте российской экономики
Путин: экономика РФ продолжает расти, за январь-август ВВП прибавил 4,2%
28 октября 2024, 15:30

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин сообщил о стремительном росте российской экономики. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Отмечается, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года немного замедлилась. Однако, несмотря на это, экономика страны продолжает стремительно расти.

Так, заявил Путин со ссылкой на подсчёты Минэкономразвития РФ, за январь-август этого года ВВП прибавил 4,2%.

На прошлой неделе стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России. В итоге её значение достигло рекордного значения в 21%. Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что помимо негативных моментов такое решение имеет и ряд плюсов. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#ключевая ставка
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