В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты

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Российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции. Об этом заявили опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
В среднем рост составит 8-12% по сравнению с текущим годом. Принятые властями меры спасут от гиперинфляции и оставят шансы на развитие бизнеса, однако полностью вопрос они не решат, заявил вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.
По его прогнозу, стоимость молока вырастет на 10-15%, мяса – на 12%, овощей и фруктов – на 15-20%.
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, рост цен на продовольствие составит 10-15%. Особенно инфляция будет заметная в категории сезонный овощей и фруктов.
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По его прогнозу, стоимость молока вырастет на 10-15%, мяса – на 12%, овощей и фруктов – на 15-20%.
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, рост цен на продовольствие составит 10-15%. Особенно инфляция будет заметная в категории сезонный овощей и фруктов.
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Анастасия Чинкова