Россиянам раскрыли условие подорожания сладостей

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Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил, что при введении маркировки на сладости в России стоимость продукции также увеличится.
«Трудно сказать, на сколько процентов подорожает, но подорожает точно, потому что оборудование для маркировки стоит хороших денег, надо перестраивать производства на больших фабриках. Если это небольшие производства, то дополнительно надо нанимать людей, которые бы вручную клеили марки на коробки, на упаковки», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кацнельсон.
Он добавил, что так называемый «серый» рынок сладостей в России очень мал.
Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.
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