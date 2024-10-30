Экономист Беляев объяснил рост цен на золото

Фото: iStock/bodnarchuk
Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.
«Устойчивый рост золота связан с неуверенностью в дальнейшем развитии экономических процессов. Золото рассматривается как последний рубеж, как вечная ценность. Фьючерсы — это вы покупаете золото, но не здесь и сейчас за него расплачиваетесь, а заключаете контракт на определённый срок по закреплённой нынешней цене. А поставку золота получаете в любое время. Вы закрепляете цену сегодняшнего дня на приобретение товара в будущем», — заявил в беседе с RT Беляев.
До этого менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева допустила, что с ростом ключевой ставки и вкладов могут существенно увеличиться и поступления в бюджет страны несмотря на то, что налог с процентов по вкладам коснётся немногих.
«Хотя прямой налог коснется немногих россиян, увеличение ставки и рост вкладов могут привести к существенным поступлениям в бюджет», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Татаринцева.
Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.
Читайте также:
В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты
Экономист Сироткин спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года
Путин сообщил о стремительном росте российской экономики
Мелисса Тимофеева