В Подмосковье начнут выращивать африканских сомов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Комплекс по выращиванию африканских сомов начала строить на территории Талдомского округа компания «Фуд Тим», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В современном комплексе будут разводить посадочный материал, выращивать африканских клариевых сомов, перерабатывать рыбу и продавать готовую продукцию», — говорится в сообщении.Глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что инвестиции в новое производство составят около 100 миллионов рублей.
«Строительство первой очереди планируется завершить в четвёртом квартале 2025 года, тогда же будет запущено производство. А полностью проект должен быть реализован в течение восьми лет», — добавила Зиновьева.Благодаря запуску нового производства в округе появится ещё около 20 рабочих мест.
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