В Подмосковье начнут выращивать африканских сомов

Минимальный доход для семьи из пяти человек — родители, двое детей и пенсионер — не должен быть ниже 192 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.