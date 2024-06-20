В Ступине построят завод по производству деревянных поддонов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по производству деревянных поддонов построит на территории городского округа Ступино компания «Промтара М4», участок под строительство инвестор получил по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет 32 миллиона рублей. Производственные линии планируется запустить в третьем квартале 2026 года. Каждый месяц там будут выпускать около 4,8 тысяч поддонов. А к 2028 году выпуск собираются увеличить до 9,6 тыс. поддонов ежемесячно», — рассказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что на реализацию проекта застройщику выделили участок площадью около четырёх гектаров.
На предприятии будет создано более 20 рабочих мест.
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