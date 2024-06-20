Шесть подмосковных компаний представили продукцию на международной выставке пластмасс

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Шесть компаний из Подмосковья отправились на 14-ю международную выставку оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast 2024. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Среди подмосковных экспонентов – выпускающие пластмассовые изделия компании «КОЛОРИТ», «БЕРГ МОЛД» и «АЛЬЯНС-КОМПОЗИТ»; производитель добавок и суперконцентратов красителей «НИКАТОР»; оборудования для переработки пластмасс «Фалькон Пласт», а также пластиковых ёмкостей «Полимер Групп», – перечислили в министерстве.Там отметили, что подмосковный центр «Мой бизнес» организовал в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» коллективный стенд, где компании представили свою продукцию.
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Лора Луганская