Аналитик Юшков усомнился в наступлении мирового нефтяного кризиса

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказали мнение о том, что наступление мирового нефтяного кризиса на фоне происходящих геополитических событий маловероятен.
Такой кризис может наступить в случае перекрытие Ормузского пролива из-за разгорания конфликта на Ближнем Востоке, что сомнительно, считает специалист.
Он напомнил, что нефтяной экспорт Ирана в настоящее время составляет примерно 1,7 млн баррелей в сутки.
Ранее посольство РФ в Республике Иран порекомендовало россиянам пока не посещать страну.
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«В случае перекрытия пролива окажется заперта нефть Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, ОАЭ, Ирана. И 20% мировой торговли СПГ при таком сценарии остановится. Но мы такого сценария пока не видим. Это должна быть угроза полной остановки, полного разрушения нынешнего политического режима в Иране», — пояснил в беседе с Газета.ру Юшков.
Он напомнил, что нефтяной экспорт Ирана в настоящее время составляет примерно 1,7 млн баррелей в сутки.
Ранее посольство РФ в Республике Иран порекомендовало россиянам пока не посещать страну.
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Мелисса Тимофеева