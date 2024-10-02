В ООН осудили удар со стороны Ирана по Израилю

Массированный ракетный удар со стороны Ирана по Израилю осудил генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках заседания Совбеза международной организации по Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что действия исламской республики не умаляют страданий населения Палестины.