В ООН осудили удар со стороны Ирана по Израилю

Фото: istockphoto/Askolds
Массированный ракетный удар со стороны Ирана по Израилю осудил генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках заседания Совбеза международной организации по Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что действия исламской республики не умаляют страданий населения Палестины.
«Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», — сказал генсек ООН.Гутерриш резюмировал, что атака не способствует делу народа Палестины.
Накануне Иран ударил баллистическими ракетами по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Аналитики считают, что теперь вторжение израильских военных в Ливан как минимум будет приостановлено, а как максимум — прекращено.
Ранее Иран выражал недовольство, что ЦАХАЛ ликвидировал генсека шиитской «Хезболлах» Хасана Насруллу.
Читайте также:
Политолог Аббасов допустил большую войну на Ближнем Востоке
Венгрия заблокировала план ЕС по Украине
США обвинили в разрешении ЦАХАЛу действовать в Газе безнаказанно
Никита Кротов