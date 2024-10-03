Политолог Ибрагимов объяснил цели Израиля в нынешней ситуации на Ближнем Востоке

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Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявил, что Израиль давно провоцировал Иран для разжигания большой войны на Ближнем Востоке ради создания западной коалиции в регионе.
«Поведение Израиля указывает на то, что они просто хотят полномасштабной войны, а сами воевать не хотят. Хотят, чтобы началась большая война, и чтобы западная коалиция была сформирована на Ближнем Востоке против Ирана, и это всё – вокруг наших границ», – отметил в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.До этого стало известно о семье тунисцев, которые оказались разлучены из-за атак Израиля в Бейруте. Так, Марием, мать двоих детей, сейчас находится в обстреливаемом городе, ожидая возможности вернуться на родину.
«Я не в безопасности, потому что всегда израильская армия атакует. Бомбы наносят серьёзные травмы. Моя семья в Тунисе очень обеспокоена нашей ситуацией, потому что она катастрофическая», — поделилась в беседе с корреспондентом RT Басем Шебби женщина.
Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.
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Мелисса Тимофеева