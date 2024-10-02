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Россиянам порекомендовали воздержаться от посещения Ирана

Посольство РФ порекомендовало россиянам воздержаться от посещения Ирана
02 октября 2024, 18:59
Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Посольство РФ в Республике Иран порекомендовало россиянам пока не посещать страну. Об этом проинформировали в пресс-службе дипмиссии.
«В связи с обострением положения вокруг Ирана роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», — говорится в сообщении.

Накануне Иран провел массированную атаку баллистическими ракетами на Израиль. Уточнялось, что были уничтожены свыше 20 истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отмечал, что у подобных действий «будут последствия».



В ООН такие шаги иранской стороны осудили, заявив, что они не способствуют делу народа Палестины.

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#новости
Путин указал на коренное изменение ведения боевых действий при помощи дронов
02 октября 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Благодаря современным беспилотным системам принципы ведения боевых действий меняются коренным образом. Об этом в рамках визита на открытие колледжа операторов БПЛА в парк «Руднево» заявил президент России Владимир Путин.
«Они (БПЛА) и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что скорость дронов, которые производит Россия, составляет уже до 700 километров.

«Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно», — резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось о приезде Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево».

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Володин назвал рожденными в пробирке депутатов — противников запрета чайлдфри
02 октября 2024, 19:10

Фото: сайт Кремля

Политики, которые выступают против запрета идеологии чайлдфри, являются «рожденными в пробирке». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире канала «Дума ТВ».
Согласно его мнению, данная инициатива является «серьезным вопросом». Политик отметил, что по ней обязательно будет поименное голосование.

Володин добавил, что отказ от рождения детей — это навязанная западными государствами идеология.

Напомним, 25 сентября этого года в Думу был внесен законопроект, который устанавливает штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. В Госдуме подчеркнули, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение о рождении детей».

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В ООН осудили удар со стороны Ирана по Израилю
Генсек ООН Гутерриш осудил удар Ирана по Израилю
02 октября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Askolds

Массированный ракетный удар со стороны Ирана по Израилю осудил генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках заседания Совбеза международной организации по Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что действия исламской республики не умаляют страданий населения Палестины.
«Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», — сказал генсек ООН.
Гутерриш резюмировал, что атака не способствует делу народа Палестины.

Накануне Иран ударил баллистическими ракетами по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Аналитики считают, что теперь вторжение израильских военных в Ливан как минимум будет приостановлено, а как максимум — прекращено.

Ранее Иран выражал недовольство, что ЦАХАЛ ликвидировал генсека шиитской «Хезболлах» Хасана Насруллу.

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#иран
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МИД прокомментировал объявление генсека ООН персоной нон грата
Захарова: объявление Гутерреша персоной нон грата не поможет делу мира
02 октября 2024, 18:27

Фото: официальный сайт МИД РФ

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата властями Израиля не поможет делу мира. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, объявлять персоной нон грата является суверенным правом каждого государства. При этом официальный представитель российского МИД отметила, что это не поможет разрешению конфликта.

Виновником сложившейся ситуации, по ее мнению, являются Соединенные Штаты. Захарова указала, что именно Вашингтон заблокировал несколько проектов Совбеза ООН, которые были направлены на урегулирование палестино-израильского конфликта.

Напомним, сегодня, 2 октября, глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Политолог Аббасов допустил большую войну на Ближнем Востоке
02 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/ivanmollov

Политолог Тофик Аббасов заявил, что Ближний Восток в связи с последними событиями находится на пороге большой войны.
«Иран сделал свой упреждающий сигнал, что, если Израиль только посмеет поднять руку, он столкнётся с ещё большим количеством ракет и ответ будет сокрушительным. Я не знаю, может быть, иранцы немного преувеличивают свои возможности. С другой стороны, Иран тоже уязвим», — добавил в беседе с Pravda.Ru Аббасов.

А политолог Александр Асафов высказал предположение о том, что Израиль ответит на атаку Ирана лишь после выборов в США.

«Мы сейчас наблюдаем эскалацию при поддержке США и эскалацию Нетаньяху, который должен, несмотря на колоссальные внутренние проблемы, исходя из внутриполитической ситуации, показывать подобные шаги. Но я не думаю, что американцы позволят перейти к каким-то действиям до выборов президента США», – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Асафов.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что большая война на Ближнем Востоке маловероятна.

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#сша
#израиль
#война
#политолог
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Дмитрий Медведев получил должность в «Ростелекоме»
Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома»
02 октября 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что на заседании компании были сформированы четыре комитета совета директоров, а также определен их персональный состав и председатели. Медведев был избран на первом заседании нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком», который был утвержден на годовом собрании акционеров в середине сентября этого года.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пятый модульный ФАП открылся в Московской области
02 октября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В селе Спасс городского округа Волоколамск начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Это пятый в Подмосковье модульный ФАП, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Жители могут получить в новом ФАПе консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства. Фельдшер также ведёт диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.
«Чтобы медицинская помощь становилась ближе, качественнее и доступнее, важно развивать первичное звено и сельскую медицину. Это уже пятый фельдшерско-акушерский пункт в регионе, возведённый по современной технологии модульного строительства. Вчера мы открыли в Волоколамске модульный ФАП в селе Ботово. Новый ФАП в селе Спасс будет обслуживать почти 1 тыс. человек, в том числе 175 детей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, записаться на прием в ФАП можно по номеру 122 или через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#московская область
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США обвинили в разрешении ЦАХАЛу действовать в Газе безнаказанно
02 октября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Политика Вашингтона уязвляет жителей Палестины, пока ЦАХАЛ безнаказанно действует в Газе. Такое заявление в своей статье для издания Foreign Policy выразил экс-сотрудник американской дипломатической службы Аллан Дж. Уинд.
«Политика США дорого обошлась в плане крови и жизней как израильтян, так и палестинцев, а также способствовала беззаконию армии Израиля и гражданских лиц на оккупированных палестинских территориях», — говорится в материале.
Эксперт считает, что Штаты никак не контактируют с руководителями палестинской группировки ХАМАС в Газе.

Аналитик резюмировал, что ограничения дипломатов со стороны американского правительства «подрывают способность» эффективно работать.

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#мир
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#цахал
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Востоковед Долгов раскрыл, стоит ли ожидать большой войны на Ближнем Востоке
Востоковед Долгов: Большая война на Ближнем Востоке вряд ли будет
02 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/Zeferli

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что большая война на Ближнем Востоке маловероятна.
При этом он признал, что удар Ирана по Израилю в ночь на 2 октября был серьёзным.

«Не в интересах США и Ирана начинать большую войну. Это в интересах Израиля, прежде всего в интересах руководства страны. Поэтому взаимные удары могут быть, но большой войны — нет», — объяснил в беседе с RT специалист.

В то же время эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов обратил внимание на достаточно противоречивую политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

«Эрдоган выступал активно на израильском направлении, предлагал различные рецепты решения палестинского вопроса. Ничего не получалось. Его призывы противоречивы и непоследовательны, потому что он, обозначая себя чуть ли не главным защитником палестинских интересов, не наложил полного эмбарго на поставки продукции через Турцию в Израиль», — отметил в беседе с «Известиями» Тарасов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность.

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