Россиянам порекомендовали воздержаться от посещения Ирана

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Посольство РФ в Республике Иран порекомендовало россиянам пока не посещать страну. Об этом проинформировали в пресс-службе дипмиссии.
«В связи с обострением положения вокруг Ирана роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», — говорится в сообщении.
Накануне Иран провел массированную атаку баллистическими ракетами на Израиль. Уточнялось, что были уничтожены свыше 20 истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отмечал, что у подобных действий «будут последствия».
В ООН такие шаги иранской стороны осудили, заявив, что они не способствуют делу народа Палестины.
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Никита Кротов