Аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 18% в пятницу

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Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. Такой прогноз сделали большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.
При этом пространство для снижения ставки у регулятора появится в первом или во втором квартале 2025 года.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев убеждён, что в пятницу ставку повысят. На это указывают динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов также прогнозирует такое решение. Однако, по его словам, это будет первое и последнее повышение ключевой ставки в этом году.
Согласно прогнозам НРА, вероятность повышения ставки составляет 60%. Однако вероятность того, что показатель дойдёт до 19% или превысит его, а также, что ставка останется на прежнем уровне – невысока.
Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года. Оно было необходимо для борьбы со стремительно ускоряющейся инфляцией. Последний раз ставку повышали в декабре на один процентный пункт, до 16%.
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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев убеждён, что в пятницу ставку повысят. На это указывают динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов также прогнозирует такое решение. Однако, по его словам, это будет первое и последнее повышение ключевой ставки в этом году.
Согласно прогнозам НРА, вероятность повышения ставки составляет 60%. Однако вероятность того, что показатель дойдёт до 19% или превысит его, а также, что ставка останется на прежнем уровне – невысока.
Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года. Оно было необходимо для борьбы со стремительно ускоряющейся инфляцией. Последний раз ставку повышали в декабре на один процентный пункт, до 16%.
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Анастасия Чинкова