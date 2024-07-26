Аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 18% в пятницу

Фермерское хозяйство «Зерно и мясо» начинает строительство фермы для разведения овец в городском округе Ступино. Также в рамках инвестпроекта построят два производственных зданий площадью 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.