Суд арестовал акции ЛУКОЙЛа и «Фосагро» британской экс-«дочки» Сбера

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Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской дочерней компании Sberbank CIB (UK) Limited около 129 тысяч акций ЛУКОЙЛа и 645 «Фосагро». Данные об этом появились в судебной картотеке.
Указанные ценные бумаги находятся в депозитарии российского Ситибанка. Данные меры были приняты для обеспечения исполнения решения суда, который в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited в пользу Сбербанка задолженность по четырем кредитным сделкам. Они были заключены 28 февраля 2022 года, а сумма их составила около 11,9 миллиарда рублей.
19 июля Сбербанк подал заявление о принятии обеспечительных мер. По утверждению истца, ценные бумаги ответчика в Ситибанке могут быть выведены из России в другую юрисдикцию, что причинит убытки акционерам банка, в том числе Российской Федерации.
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Александр Бойцов