В России заработал новый механизм возврата украденных мошенниками денег

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В России 25 июля вступает в силу новый механизм возврата банками средств, украденных мошенниками. Об этом сообщает РБК.
Теперь банки будут возвращать деньги в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего клиента.
Отмечается, что клиентам будут возвращены деньги, если банк допустил перевод средств на счёт мошенников, находящийся в специальной базе Центробанка. А также, если банк не направил человеку уведомление о совершении перевода, совершённого без его согласия. Кроме того, банки будут возвращать деньги, которыми мошенники воспользовались, найдя потерянную клиентом карту.
Помимо этого, в четверг начал действовать приказ Банка России, которым увеличивается с трёх до шести число признаков операций мошенников, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения осуществления незаконных переводов.
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Отмечается, что клиентам будут возвращены деньги, если банк допустил перевод средств на счёт мошенников, находящийся в специальной базе Центробанка. А также, если банк не направил человеку уведомление о совершении перевода, совершённого без его согласия. Кроме того, банки будут возвращать деньги, которыми мошенники воспользовались, найдя потерянную клиентом карту.
Помимо этого, в четверг начал действовать приказ Банка России, которым увеличивается с трёх до шести число признаков операций мошенников, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения осуществления незаконных переводов.
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Анастасия Чинкова