Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа

Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа

23 июля 2024, 14:54
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Вице-премьер Александр Новак заявил, что эмбарго на экспорт бензина автоматически возобновится с 1 августа текущего года. Об этом Новак сообщил журналистам.
Вице премьер отметил, что Минэнерго обратилось с предложением продлить временный запрет на экспорт бензина на период с сентября по октябрь. Уточняется, что решение по данному ​вопросу будет принято до 1 сентября 2024 года.

Ранее «Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса.



Напомним, эмбарго на экспорт бензина было введено с марта текущего года на шесть месяцев с целью обеспечения стабильности рынка. С 20 мая оно было временно приостановлено до конца июня. Затем эту приостановку продлили на этот месяц.

Читайте также:

Топливный союз призвал нарастить производство АИ-95 в РФ из-за роста спроса

Остался месяц: Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России
#производство
#правительство
#экспорт
#запрет
#рф
#бензин
#экономика
Россиян предупредили о возможном снижении продаж автомобилей
23 июля 2024, 11:53

Фото: istockphoto / Fahroni

Российский авторынок после роста ожидает падение, предупредили дилеры. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам экспертов, спрос на автомобили сохраняется из-за опасений дальнейшего роста цен. Представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметил, что люди, вероятно, спешат покупать автомобили, боясь, что ситуация может ухудшиться.

«Ситуацию могут осложнить растущие ставки по кредитам, утилизационный сбор и проблемы с ввозом иномарок. Несмотря на это, на российском авторынке наблюдается оживление. Существует два возможных сценария развития событий. Согласно оптимистичному прогнозу, по итогам года будет продано 1,65 миллиона автомобилей. В то же время, по пессимистичному сценарию, этот показатель составит 1,3 миллиона», — подчеркнули в издании.

Национальный агентство промышленной информации предлагает немного иной прогноз. По их мнению, в этом году россияне приобретут только 1-1,2 миллиона автомобилей.

В России снизились продажи легковых машин с пробегом до 2,75 миллиона единиц. Расходы россиян на покупку автомобилей в первом полугодии 2022 года составили 6,93 трлн рублей. Из этой суммы 37%, или 2,59 трлн рублей, было потрачено на покупку новых автомобилей.

Читайте также:

Экспорт и инвестиции: Воробьёв рассказал о взаимодействии Подмосковья с Китаем

Россия поставила Китаю трубопроводный газ на рекордную сумму

Экономист Остапкович допустил подорожание ипотеки в случае повышения ставки
#автомобили
#инвестиции
#экспорт
#прогноз
#расходы
#спрос
#россияне
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт и инвестиции: Воробьёв рассказал о взаимодействии Подмосковья с Китаем
23 июля 2024, 09:34

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Товарооборот между Московской областью и КНР за последние пять лет увеличился в 2,6 раза, экспорт из Подмосковья в Китай вырос почти в два раза, кроме того, на территории региона реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием китайских компаний. Об этом рассказа губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе 11-го заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Заседание проводилось под руководством первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна. Мантуров отметил, что товарооборот России с Китаем в минувшем году увеличился на четверть и составил 228 млрд долларов. При этом доля Московской области составляет около десяти процентов.

Отмечается, что Подмосковье является ключевым партнёром КНР в России в торгово-экономической сфере. Московская область экспортирует в Китай медицинские лазеры, которые производит во Фрязине компания «ИРЭ-Полюс», а также шоколад от кондитерских фабрик в Химках и Люберцах. Кроме того, Китай участвует в масштабных инвестиционных проектах.

«Мы активно развиваем значимые проекты. Это, прежде всего, индустриальный парк «Есипово» — сборка автомобилей с глубокой локализацией. В перспективе предприятие должно выпускать около 100 тысяч машин в год. Конечно, особое значение имеет железнодорожные транспортно-логистические центры — «Белый Раст» в Дмитровском и «Селятино» в Наро-Фоминском округе», — сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Отмечается, что в парке «Есипово», помимо перезапуска имеющегося автопроизводства, китайские компании планируют построить новые заводы: «Хуацзин» создаст здесь производство осевых агрегатов для прицепной техники, а компания «Чайна Амулит Групп» будет выпускать открытые транспортные контейнеры и рефрижераторы.

Кроме того, продолжит развиваться красногорский «Гринвуд» — в настоящее время это бизнес-парк, однако в перспективе будет создан и индустриальный парк для китайских и российских компаний. Реализуется и ряд других китайских инвестиционных проектов.

Читайте также:

Россия поставила Китаю трубопроводный газ на рекордную сумму

В Московской области будут производить фуа-гра

В Подмосковье за полгода открыли более 150 продуктовых магазинов
#андрей воробьёв
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия поставила Китаю трубопроводный газ на рекордную сумму
Россия в июне поставила в КНР трубопроводный газ на рекордные $ 737 миллионов
23 июля 2024, 05:47

Фото: iStock/NiseriN

Российские власти в июне 2024 поставили Китаю трубопроводный газ на рекордные за все время 737 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Отмечается, что в начале лета поставки увеличились на 3,4 процента в месяц и на 29 процентов в год, достигнув 737 миллионов долларов США. Это самый высокий объем торговли за всю историю отношений между двумя странами.

Ранее экспорт трубопроводного газа из России в Китай превышал 700 миллионов долларов США лишь дважды -– в мае и феврале, достигнув 713 миллионов долларов США.

До этого эксперты подсчитали, что доля России в торговле с Китаем за первые девять месяцев прошлого года составила 5,1 процента от китайского импорта и 3,3 процента от экспорта. За тот же период суммарный объем торговли Европейского союза (ЕС) и США с Китаем составил 13,2 и 11,2 процентов соответственно.

Читайте также:

Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай

Названы объёмы газа, которые Россия будет поставлять Китаю
#китай
#сша
#газ
#поставки
#россия
#евросоюз
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области будут производить фуа-гра
22 июля 2024, 19:01

Фото: iStock / guy-ozenne

В Подмосковье начнут выращивать уток для производства фуа-гра. Реализация крупного проекта по строительству комплекса началась в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Сельскохозяйственный участок площадью 43 га предоставлен индивидуальному предпринимателю на пять лет. На территории планируется построить 24 птичника, цеха по переработке, по производству комбикорма, птичник для откорма. Ожидается, что комплекс будет производить в год 100 тонн мяса птицы, 35 тонн утиной печени и 30 тонн субпродуктов», – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что объём привлеченных инвестиций составит 700 млн рублей. Проект будет реализован к декабрю будущего года.

В министерстве назвали утиную печень, используемую для производства фуа-гра, богатым источником питательных веществ. Она содержит железо, витамины A, В, C и незаменимые жирные кислоты.

Читайте также:

В Подмосковье за полгода открыли более 150 продуктовых магазинов

Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец

Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#минсельхозпрод мо
#продовольствие
#продукты
#производство
#мясо
#птица
#можайск
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за полгода открыли более 150 продуктовых магазинов
22 июля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В первом полугодии 2024-го площадь продовольственных магазинов в Московской области увеличилась на 61,7 тыс. кв. м. Ходить за продуктами становится ближе и комфортнее, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
На полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда.
«За полгода в регионе открыли 157 продуктовых магазинов, что позволило создать около 1 150 дополнительных рабочих мест. Так, торговая сеть «Пятёрочка» ввела в эксплуатацию 39 новых объектов. «В1-Первый выбор» и «Чижик» открыли 21 магазин, «ВкусВилл» – 17 локаций», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что также появилось 16 новых магазинов сети «Магнит».

Читайте также:

Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец

Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%

Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами
#экономика
#инвестиции
#магазины
#продукты
#питание
#торговля
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске
22 июля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов побывал с внеплановым визитом в Воскресенске. Он проверил ход подготовки городских служб к осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы проинспектировали состояние коммунальной техники и многоквартирных домов на предмет готовности к зиме. Проверили вентиляционные каналы, подвалы и чердаки. Поездка была незапланированной и стала неожиданностью для подрядных организаций. Проанализировали, какие мероприятия уже были проведены, какие ещё предстоят. Особое внимание уделили количественному и качественному составу персонала. Важно заранее обнаружить все недочёты и устранить их», – рассказал Мурашов.
Вместе с главой муниципалитета Алексеем Малкиным и начальником территориального отдела министерства он осмотрел придомовые территории, оценил состояние жилфонда и работу аварийных бригад.
«Выявлены нарушения, связанные с содержанием детских площадок, дворов, а также старого фонда МКД. Все они сразу же были взяты под контроль инспекторами министерства. Дали поручения, первые итоги по устранению нарушений мы должны увидеть уже в понедельник», – сказал первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Кирилл Григорьев.
Руководству ведомства показали, как идут комплексное благоустройство дворов и ямочный ремонт во дворах Воскресенска.

Читайте также:

Отходы в Подмосковье вывозят по графику, несмотря на ливень

В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов

ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
#минчистоты
#воскресенск
#проверка
#владислав мурашов
#жкх
#мкд
#зима
#осень
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец
22 июля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 43 гектара выкупил у Московской области глава фермерского хозяйства Рузского городского округа в деревне Старая Руза, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Сейчас фермерское хозяйство, состоящее из 900 голов овец, расположено в деревнях Марс и Мамошино Рузского округа. Выкупленный участок фермер планирует использовать под кормовую базу, в дальнейшем он планирует построить там загоны и перенести на новую территорию всё своё хозяйство», — отметила глава регионального министерства Наталья Адигамова.
Овец на ферме выращивают уже восемь лет. Хозяйство поставляет экологически чистое мясо во все округа Московской области. В минувшем году на ферме произвели 60 тонн мяса.

Читайте также:

Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%

Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами

В Наро-Фоминске создадут животноводческий комплекс полного цикла производства
#рузский городской округ
#ферма
#земельные участки
#земля
#фермер
#фермерские хозяйства
#минимущества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Остапкович допустил подорожание ипотеки в случае повышения ставки
22 июля 2024, 17:43

Фото: iStock/sommart

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в случае повышения ключевой ставки ЦБ в июле ставка по ипотеке может достичь 23%.
«Как правило, большинство из них оформляется по ставке, действующей на дату оформления, то есть она не меняется. Бывает, что ставят условия с плавающей ставкой в зависимости от динамики ключевой. Если ЦБ удастся сократить инфляцию, то для людей это будет позитивный момент. Значит, товары и услуги будут стоить меньше, увеличится платежеспособность», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

А доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин раскрыл, с чем связана отмена большей части программ льготной ипотеки.

«Отмена большей части программ льготной ипотеки связана с повышением учетной ставки. Но в рамках тренда на социальное государство, поддержку семьи и рождаемости семейную ипотеку все же было решено оставить», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

Читайте также:

Вице-премьер Хуснуллин допустил пересмотр условий «Семейной ипотеки»

Аналитик Мехтиев развеял миф о «наказании» банками за несколько льготных ипотек

РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке
#банки
#государство
#цб
#ипотека
#ставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центробанк представил новую систему расчета курса доллара и евро после санкций
22 июля 2024, 17:29

Фото: iStock/Torsten Asmus

Российский Центробанк представил новую систему, по которой теперь будет рассчитываться курс доллара и евро. Детали и особенности обновленного расчета разобрала газета «Ведомости».
По данным издания, курс иностранных валют будут устанавливать, опираясь на внебиржевые сделки между банками. Учету подлежат только те из них, что были совершены в течение дня и до 15:30.

В материале отмечается, что ЦБ будет избирательно относиться к подобным сделкам и не брать во внимание те из них, которые сильно отклоняются от средних показателей, чтобы избежать манипуляций на рынке.

Ранее сообщалось, что 12 июня 2024 года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

Читайте также:

В России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов

Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
#сша
#санкции
#торги
#курс
#сделки
#компании
#минфин
#биржа
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф