Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что эмбарго на экспорт бензина автоматически возобновится с 1 августа текущего года. Об этом Новак сообщил журналистам.
Вице премьер отметил, что Минэнерго обратилось с предложением продлить временный запрет на экспорт бензина на период с сентября по октябрь. Уточняется, что решение по данному вопросу будет принято до 1 сентября 2024 года.
Ранее «Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса.
Напомним, эмбарго на экспорт бензина было введено с марта текущего года на шесть месяцев с целью обеспечения стабильности рынка. С 20 мая оно было временно приостановлено до конца июня. Затем эту приостановку продлили на этот месяц.
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Ранее «Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса.
Напомним, эмбарго на экспорт бензина было введено с марта текущего года на шесть месяцев с целью обеспечения стабильности рынка. С 20 мая оно было временно приостановлено до конца июня. Затем эту приостановку продлили на этот месяц.
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Екатерина Коршунова