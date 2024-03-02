Аналитики «Сбера» обновили оценку акций крупнейших компаний России

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Как и прежде осторожно оценили перспективы сектора недвижимости, сохранив оценку «держать» для акций «Группы ЛСР» и ГК «ПИК», и повысив оценку акций ГК «Эталон» до «покупать». Акции «Самолета» осталась на пересмотре до прояснения ситуации с долгом.
Наконец, оценка акций одного из лидеров рынка кикшеринга России компании Whoosh — «держать».
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