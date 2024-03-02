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Аналитики «Сбера» обновили оценку акций крупнейших компаний России

02 марта 2024, 05:53
Фото: iStock/ Thapana Onphalai

Фото: iStock/ Thapana Onphalai

Аналитики SberCIB Investment Research изменили оценку акций крупнейших эмитентов на российском рынке, пишет РБК. Главные изменения произошли в секторе металлургии.
По акциям ММК эксперты SberCIB понизили оценку до рекомендации «держать», а по бумагам НЛМК (NLMK) — повысили до «покупать». Была открыта долгосрочная инвестидея на покупку акций золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото»).

Как и прежде осторожно оценили перспективы сектора недвижимости, сохранив оценку «держать» для акций «Группы ЛСР» и ГК «ПИК», и повысив оценку акций ГК «Эталон» до «покупать». Акции «Самолета» осталась на пересмотре до прояснения ситуации с долгом.

Наконец, оценка акций одного из лидеров рынка кикшеринга России компании Whoosh — «держать».

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Ставки по ипотеке в США достигли максимума за два месяца
02 марта 2024, 05:17

Фото: iStock/ William_Potter

Ставки по ипотеке в США достигли максимума за два месяца, приблизившись к 7%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на американскую государственную ипотечную корпорацию Freddie Mac.
Так, средняя ставка по тридцатилетним кредитам составила в среднем 6,94% годовых по сравнению с 6,90% неделю назад и 6,65% годом ранее. Пятнадцатилетние кредиты предоставляются под 6,26% годовых против 6,29% неделей ранее и 5,89% год назад.

Стоимость ипотечных кредитов как правило с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая восприимчива к повышению ставки ФРС и прогнозы в отношении ее динамики в будущем.

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В России вырастет максимальный размер пособия по беременности
02 марта 2024, 04:17

Фото: iStock/ Kostikova

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что в России с 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности в России составит 794 тыс. руб. Ее слова передает «Прайм».
Кроме того, с той же даты максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающей матери вырастет до 69 тыс. руб.

Рост размера пособий связан с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд, а также с введением единого тарифа страховых взносов, объяснила Баталина.

В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 565 тыс. руб., а пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет— 49 тыс. руб.

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NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды на фоне спроса на технологии для ИИ
02 марта 2024, 01:27

Фото: iStock/ Umnat Seebuaphan

Американские индексы NASDAQ и S&P 500 закончили неделю на рекордно высоких уровнях, сообщает AFP.
Драйвером стали технологические компании, которые сообщили о повышенном спросе на чипы для искусственного интеллекта.

NASDAQ Composite завершил торги 1 марта на уровне 16 274,94 пункта с ростом в 1,1%. S&P 500 поднялся на 0,8% — до 5137,08 пункта. Dow Jones Industrial Average совершил рост на 0,2% — до 39 087,38 пункта.

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Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата
02 марта 2024, 00:26

Фото: iStock/ SergeyChayko

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о введении с 1 марта дополнительных ограничений на импорт российских алмазов, согласно ранним договоренностям стран G7, сообщается на сайте кабмина страны.
Новый запрет направлен на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше.

Такое же ограничение вступило в силу в Соединенных Штатах.

С 2024 года вступил в силу запрет стран G7 на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

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В России начал действовать новый порядок госконтроля за табачным рынком
Начал действовать новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака
02 марта 2024, 00:07

Фото: iStock/ Funtay

В России с 1 марта начал действовать утвержденный кабмином порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции, передает «Коммерсантъ».
Ранее госконтроль за производством и оборотом табака производился в рамках других видов контроля. Теперь же следить за ситуацией будет Росалкогольтабакконтроль. Ведомство должно пресекать незаконное производство и оборот продукции и контролировать соблюдение требований при производстве, поставках, закупки и транспортировки, а также проводить профилактику нарушений.

С 1 сентября в стране начал действовать электронный реестр таких лицензий.

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В Луховицах запустили производство натуральной газировки
01 марта 2024, 21:03

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Луховицы появилась производственная линия по розливу газированных напитков. Её запустила агрофабрика «Натурово», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Кроме того, в муниципалитете заработал автоклав для подварки и вакуумирования овощей.
«Объём инвестиций, вложенных в запуск производственной линии, превысил 300 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест. Дальнейшее развитие компании предусматривает строительство большого производственного цеха», – говорится в сообщении.
Агрофабрика работает на рынке уже 29 лет. Её основная площадка находится в Калининградской области, а с прошлого года представительство компании появилось и в Луховицах. Сначала там начали выпускать варёные овощи на пару в вакуумной упаковке.

Газированный напиток «ЛимоНат», где «нат» означает «натуральный», производится без химических добавок. В каждой бутылке содержится 60% сока прямого отжима. Выпускать газировку будут как в ПЭТ-упаковке различной ёмкости, так и в стекле.

Первым с линии сошёл напиток со вкусом яблока без сахара. Позже на предприятии будут выпускать грушевые и ягодные варианты с добавлением винограда, клюквы и брусники. Как рассказали в министерстве, в планах также – выпуск соков, морса и сидра.

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#московская область
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Подмосковье является лидером по работе с локальными брендами
01 марта 2024, 17:36

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Московская область — лидер по работе с локальными брендами. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Московская область стала одним из лучших регионов по работе с брендами в рамках второго конкурса растущих брендов «Знай наших».


«В рамках конкурса растущих брендов «Знай наших» была представлена новая номинация, в которой назвали регионы, наиболее эффективно работающие с брендами. Подмосковье стало одним из первых по этому направлению. Кроме того, четыре компании региона вошли в число брендов-победителей», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что для поддержки подмосковных брендов регион разработал совершенно новый проект «100% Подмосковье»,который позволяют компаниям повысить известность их продукции и бренда, а также привлечь к нему внимание наибольшего числа потенциальных покупателей.


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На производстве металлоконструкций в Краснознаменске появится 50 рабочих мест
01 марта 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство металлоконструкций для городской инфраструктуры появится в подмосковном Краснознаменске, там будет создано около 50 рабочих мест. Участок для реализации проекта инвестор получил по льготной областной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Приступить к строительству производственно-складского комплекса планируется уже в мае этого года. Запустить в эксплуатацию предприятие должны в первом квартале 2025 года», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Площадь производства составит 3 тысячи квадратных метров. Там разместят два цеха, в одном из которых установят станки для заготовительных работ, а во втором будут производить сварку, сборку и подготовку конструкций к дальнейшей отгрузке.

Как сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, продукция из Краснознаменска сможет заменить импортные аналоги.

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#производство
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Болгария официально прекратила импорт российской нефти
01 марта 2024, 16:07

Фото: iStock/e-crow

С 1 марта 2024 года Болгария официально прекращает импорт российской нефти, об этом сообщает агентство EFE.
По информации СМИ, парламент Болгарии принял решении о приостановке импорта российской нефти ещё в конце 2023 года, однако, в законную силу оно вступило только сейчас.

При этом, Болгария имела право импортировать этот ресурс до конца 2024 года, постепенно снижая количества этого продукта — вдвое с 1 января, затем — до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта.

Отмечается, что Брюссель освободил Болгарию и ещё несколько стран Европейского союза от запрета на импорт нефти до конца 2024 года, однако, София решила сделать это досрочно.

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#болгария
#россия
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