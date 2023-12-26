Аналитики спрогнозировали лидерство Китая в мировой экономике

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Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году. Прогноз представлен британским Центром экономических и деловых исследований (CEBR).
В прошлом году прогноз гласил о том, что Китай выйдет на первое место по объёмам ВВП уже в 2036 году. А вот по прогнозам 2021 года ожидалось, что Китай обгонит США в 2030 году.
Ухудшение прогноза связано с кризисом в сфере китайской недвижимости, а также из-за медленных темпов восстановления страны после пандемии коронавируса.
Также, по прогнозам аналитиков, США всё же смогут вернуть лидирующую позицию в экономике к 2050 году.
Но вот уже к 2080 году крупнейшей экономикой мира может стать Индия.
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Ухудшение прогноза связано с кризисом в сфере китайской недвижимости, а также из-за медленных темпов восстановления страны после пандемии коронавируса.
Но вот уже к 2080 году крупнейшей экономикой мира может стать Индия.
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Анастасия Чинкова