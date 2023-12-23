Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей

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Товарооборот России и Индии за десять месяцев этого года вырос вдвое, достигнув рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои расчёты по данным индийской таможни.
С января по октябрь 2023 года Индия в два раза увеличила импорт российских товаров, достигнув отметки в 51,4 миллиарда. Поставки собственной продукции в Россию возросли в 1,4 раза до 3,3 миллиардов.
В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, что является максимальным показателей за всю историю торговых отношений между Россией и Индией. Также данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.
Активный рост торговли позволяет России сохранить четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии, а также быть вторым важнейшим поставщиком.
Первые три места занимают США (99,9 миллиардов долларов), Китай (95,8 миллиардов долларов) и ОАЭ (64 миллиарда долларов).
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В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, что является максимальным показателей за всю историю торговых отношений между Россией и Индией. Также данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.
Первые три места занимают США (99,9 миллиардов долларов), Китай (95,8 миллиардов долларов) и ОАЭ (64 миллиарда долларов).
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Анастасия Чинкова