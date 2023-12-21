Вице-премьер Белоусов: Экспорт российской нефти вышел на уровень 2021 года

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Экспорт нефти из России в денежном выражении практически вышел на показатели 2021 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Белоусов также рассказал, что доля несырьевых неэнергетических продуктов в общем объёме российского экспорта теперь составляет 84% по сравнению с 67% в 2021 году. Важную роль в этом сыграло развитие цифровой экосистемы «Одно окно» для экспортёров. Линейка доступных сервисов расширена до тридцати шести. В результате рост несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составил более 20% по отношению к 2021 году, заключил первый вице-премьер.
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Александр Бойцов