FT: международная торговая система не даёт развиваться беднейшим странам

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Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что многие правила ВТО запрещают меры, которую могли бы использовать развивающиеся страны.
Financial Times пишет, что, по словам Гринспен, у развитых стран больше возможностей для субсидирования в областях, благоприятных для окружающей среды.
Гринспен утверждает, что международная торговая система не позволяет беднейшим странам развиваться из-за того, что они отстают в применении цифровых технологий. Также на это влияет возвращение к практике введения протекционистских мер развитыми экономиками мира.
Генсек UNCTAD считает жесткими новые запреты ЕС. Она задаётся вопросами, как в таких условиях бедным странам двигаться вперед, пишет ТАСС.
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Гринспен утверждает, что международная торговая система не позволяет беднейшим странам развиваться из-за того, что они отстают в применении цифровых технологий. Также на это влияет возвращение к практике введения протекционистских мер развитыми экономиками мира.
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Мария Фирсова