Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ

15 июня 2026, 20:22

Аналитик Иванов: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

На ближайшем заседании 19 июня Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 25–50 базисных пунктов. Такое развитие событий спрогнозировал аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.





На сегодняшний день ключевая ставка в России находится на уровне 14,5%. В апреле совет директоров Банка России снизил ее на 50 базисных пунктов.





«Главным аргументом за продолжение цикла снижения ключевой ставки является именно снижение инфляции. Данные показывают, что рост цен замедляется: после 5,9% в марте показатель снизился до 2,4% в апреле и примерно до 2% в мае в пересчете на годовые значения с учетом сезонной корректировки», — пояснил Иванов в разговоре с URA.RU.

«В текущей ситуации, чтобы не ухудшать состояние деловой активности и поддержать его, выглядит наиболее вероятным снижение ставки на 0,25 процентных пункта», — отметил эксперт.