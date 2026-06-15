Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ
Аналитик Иванов: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25
На ближайшем заседании 19 июня Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 25–50 базисных пунктов. Такое развитие событий спрогнозировал аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.
На сегодняшний день ключевая ставка в России находится на уровне 14,5%. В апреле совет директоров Банка России снизил ее на 50 базисных пунктов.
«Главным аргументом за продолжение цикла снижения ключевой ставки является именно снижение инфляции. Данные показывают, что рост цен замедляется: после 5,9% в марте показатель снизился до 2,4% в апреле и примерно до 2% в мае в пересчете на годовые значения с учетом сезонной корректировки», — пояснил Иванов в разговоре с URA.RU.
Этот фактор создает условия для дальнейшего смягчения денежной политики, однако это может быть временным эффектом, поскольку снижение инфляции крепко связано с укреплением рубля.
Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников также считает, что ЦБ снизит «ключ» на 0,25 или 0,5%. Об этом он сообщил Москве 24.
«В текущей ситуации, чтобы не ухудшать состояние деловой активности и поддержать его, выглядит наиболее вероятным снижение ставки на 0,25 процентных пункта», — отметил эксперт.
При этом он не исключил, что регулятор опустит ставку на 0,5 процентных пункта, если инфляционные ожидания не вырастут, а деловой климат улучшится.