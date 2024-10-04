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Андрей Воробьев и Александр Новак пообщались с резидентами ОЭЗ Подмосковья

04 октября 2024, 15:54
Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с вице-премьером России Александром Новаком посетили производство «Ядро Фаб Дубна» и компанию «Энкор», а также пообщались с резидентами других особых экономических зон, расположенных на территории региона. Мероприятие состоялось в рамках II Международного форума особых экономических зон в Дубне, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Андрей Воробьёв отметил важность ОЭЗ для развития региона и рассказал о поддержке, которую власти оказывают предпринимателям.
«Успех особой экономической зоны «Дубна» очевиден. Это видно и на этом производстве («Энкор» — прим. ред.), и на более 160 других, которые работают здесь сегодня. Наши партнёры не просто запускают предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем, считаем важным находить дополнительные меры, как финансовые, так и в части коммуникации, сотрудничества, офсетных контрактов, взаимодействия с партнёрами», — сказал Андрей Воробьёв.


Резидентам ОЭЗ в Московской области предлагаются льготные условия для запуска производства, включая значительные налоговые послабления, доступность коммуникаций и обеспечение быстрого выхода на стройку.
«ОЭЗ «Дубна» — один из первых реализованных проектов после создания механизма особых экономических зон. Это очень важный инструмент с точки зрения внедрения высокотехнологичных производств. Радует, что в ОЭЗ работает много молодежи, компании используют самые современные технологии и не планируют останавливаться», — отметил Александр Новак.
Участники встречи обсудили позитивный опыт предоставления резидентам ОЭЗ готовых площадей в инновационно-технологических центрах, различные меры поддержки, строительство жилья для работников предприятий и пр.

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#московская область
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Подмосковные ОЭЗ привлекли почти 200 млрд рублей инвестиций
04 октября 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Совокупный объём инвестиций в особых экономических зонах Подмосковья приблизился к отметке в 200 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме особых экономических зон в Дубне.
«Объём инвестиций, осуществлённых на территориях ОЭЗ Подмосковья накопленным итогом, составляет 199,7 млрд рублей. Это значит, что в этом году наши особые экономические зоны преодолеют планку в 200 млрд рублей фактических инвестиций», – пояснила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, лидирует по показателю осуществленных инвестиций ОЭЗ «Дубна» (91,2 млрд рублей». 70 млрд инвестировали в ОЭЗ «Исток». На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестировано свыше 25 млрд рублей.

ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были созданы сравнительно недавно, и показатели осуществлённых инвестиций там пока не очень высокие.

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Воробьёв: Подмосковье будет продолжать расширять площадки ОЭЗ
04 октября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье заинтересовано в том, чтобы и дальше расширять площадки особых экономических зон, а также создавать индустриальные парков для поддержки бизнеса.
С таким заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше расширять наши площадки. ОЭЗ «Дубну» мы уже расширяли три раза. Это всегда очень приятно, потому что приходят и новые компании, и те, которые реализовали первые проекты, осуществляют их дальше и расширяются. Это здорово! Это значит, что наше партнёрство приносит совершенно конкретный результат», – сказал Воробьёв на пленарном заседании II Международного форума особых экономических зон. Его тема – «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике».
По словам губернатора, наряду с развитием ОЭЗ в регионе создают индустриальные парки.
«У нас есть пять особых экономических зон. Может, кому-то это покажется многовато, однако все они заполнены и заполняются нашими партнёрами. Мы стараемся строить ещё и индустриальные парки. Это немного другой налоговый режим. Но при желании мы тоже кое-что можем сделать, чтобы каждое новое предприятие почувствовало поддержку», – добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит двухдневный II Международный форум ОЭЗ. Он объединил более 500 участников. Это представители свободных и особых экономических зон, бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и органов государственной власти.

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Компании ОЭЗ «Технополис Москва» выплатили около 52 млрд рублей налогов
04 октября 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Резиденты «Технополиса Москва» перечислили около 52 миллиардов рублей налогов за всё время существования особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого привод пресс-служба инвестиционной и промышленной политики столицы.
В настоящее время работающие на территории ОЭЗ компании выпускают критически важные для государства товары. В их числе микроэлектронные изделия, лекарства, медтехника, беспилотники и высокотехнологичное оборудование.

Во втором квартале текущего года объём налоговых поступлений от резидентов вырос в 1,7 раза и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы бюджет Москвы пополнился на более чем полтора миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2023 года.

В этом показатели лидерами стали производители микроэлектроники, которые перечислили в бюджет Москвы около 2,7 миллиардов рублей налогов.

По поручению главы города Сергея Собянина эти средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры и мест общего пользования.

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Власти России обсудят упрощение уплаты НДФЛ
РБК: власти РФ в ближайшие три года обсудят упрощение уплаты НДФЛ
04 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/mizar_21984

Власти России в ближайшие три годы изучат возможность введения изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. В частности, речь идёт об упрощении процедуры уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РБК, ссылаясь на положения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
Отмечается, что подобные положения были внесены в Госдумы в пакете документов к проекту бюджета. В них, помимо прочего, указывается необходимость проработки вопроса совершенствования механизма налогового агентирования.

По выдвинутой инициативе, НДФЛ следует исчислять и удерживать в большинстве ситуаций с возможность сокращения суммы расходов или предусмотренных имущественных вычетов. Подобный механизм, по мнению властей, приведёт к сокращению административной нагрузки на физлица в России.

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#ндфл
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#изменения
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Власти России намерены закрыть канал дешёвого импорта
РБК: власти России планируют собрать 150 млрд рублей с «ложного транзита»
04 октября 2024, 11:06

Фото: iStock/ipopba

Правительство России разрабатывает меры для борьбы с крупным каналом серого импорта, который позволяет недобросовестным поставщикам получить в стране более дешёвые товары иностранного производства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Отмечается, что речь идёт о «ложном транзите», по которому импортёрам удаётся избежать уплаты НДС в размере 10% или 20% в зависимости от категории товара. Исходя из этой схемы, товары из-за рубежа оформляются на таможне как транзитные, а для этой категории НДС нулевой, после они разгружаются и продаются на территории России.

Для борьбы с этой схемой может помочь система прослеживаемости товаров на всём пути следования. С помощью неё, как ожидается, удастся дополнительно собрать 150 миллиардов рублей за счёт уплаты НДС.

С помощью «ложного транзита» в Россию ввозят электронику, бытовую технику, алкоголь, табачную продукцию, а также одежду и аксессуары люксовых брендов. Она получила популярность в 2022 году, но заметно сократилась после введения 11-го пакета санкций Евросоюза.

Борьба с таким видом транзита закроет для россиян возможность покупать указанные выше товары по более низкой цене, чем у добросовестных поставщиков.

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#импорт
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На форуме в Дубне представили сервис, позволяющий быстро открыть бизнес в ОЭЗ
03 октября 2024, 22:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Участникам Международного форума особых экономических зон в Дубне представили сервис Single Window. Эта платформа позволяет бизнесменам быстро стать инвесторами в ОЭЗ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Мы наглядно показали гостям из дружественных стран, как, начиная с выбора земельного участка и заканчивая регистрацией юрлица и открытием банковского счёта, уложившись в 10-дневный срок, зайти с инвестиционным проектом на площадку ОЭЗ Московской области», – рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.
Представители индустриальных парков и свободных зон Объединённых арабских эмиратов, Ирана, Нигерии, Эфиопии, Турции и Малайзии высоко оценили возможности, которые предоставляет сервис.
«Я приятно удивлён тем, что руководство ОЭЗ в Дубне предоставляет потенциальным инвесторам менеджера, что упрощает процесс оформления документации с налоговой, регистрацией банковских счетов, делает процесс намного проще и доставляет только удовольствие», – поделился гендиректор свободной зоны «Аджман» из ОАЭ Исмаил Аль Наки.
На площадке особой экономической зоны «Дубна» в течение двух дней работают представители 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. В программе – круглые столы, панельные сессии, подписание соглашений о сотрудничестве, знакомство с передовыми технологиями.

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#экономика
#инвестиции
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#оэз дубна
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#бизнес
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На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» заработал новый таможенный комплекс
03 октября 2024, 21:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыли крупный таможенный комплекс, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Открытие состоялось на II Международном форуме особых экономических зон.
«Это востребованная услуга для резидентов ОЭЗ. У нас локализовано более 160 компаний, 45 из которых - на правом берегу. До сих пор инвесторы проходили проверку и оформляли грузы на таможенном посту левобережной площадки, а затем перевозили их под наблюдением сотрудников таможни на свою территорию», – пояснил гендиректор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
Новый таможенный комплекс включает здание автомобильного КПП, бокс досмотра транспортных средств площадью около 900 кв. м., пункт весового контроля и досмотровую площадку большегрузов.

По словам Афанасьева, с началом работы нового таможенного комплекса контроль будет налажен в правобережье. Помимо этого, его открытие снимет нагрузку с транспортной инфраструктуры города.

Международный форум ОЭЗ 2024 собрал в Дубне представителей 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. Участники обсуждали перспективы развития особых экономических зон. В пятницу – второй, заключительный, день форума.

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#оэз дубна
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#инвестиции
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В ОЭЗ «Дубна» рассчитывают ежегодно производить 950 млн шприцев и игл
03 октября 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» после модернизации намерен изготавливать 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.
В этом году он увеличил годовой объём выпускаемой продукции на 15%, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Мощности предприятия, расположенного на территории ОЭЗ «Дубна», позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году. В запуск производства и модернизацию инвестировано более 3 млрд рублей. Предприятие наладило производство трёхкомпонентных шприцев полного цикла – от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», – отметила Зиновьева.
Свои изделия «Паскаль Медикал» поставляет в лечебные учреждения и аптеки не только России, но и стран СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды инъекций, инсулиновые и туберкулиновые уколы и вакцинацию.

В этом году компания полностью перешла на отечественное сырьё. Помимо производственной площадки, в ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», камера стерилизация и современный складской комплекс.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
#медицина
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В пяти подмосковных ОЭЗ создано свыше 13,6 тыс. рабочих мест
03 октября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории особых экономических зон Московской области в этом году создали около 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тыс. рабочих мест, 1430 из них – в этом году. Больше всего новых рабочих мест в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья – ОЭЗ «Дубна». На этой площадке работают 8385 специалистов», – сказала Зиновьева.
На втором месте по количеству созданных рабочих мест – фрязинская ОЭЗ «Исток», где заняты более 2,7 тыс. человек, на третьем – ОЭЗ «Ступино Квадрат» (1660 рабочих мест).

3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Он собрал более 500 участников. Это представители свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и органов государственной власти.

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#московская область
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