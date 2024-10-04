Андрей Воробьев и Александр Новак пообщались с резидентами ОЭЗ Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с вице-премьером России Александром Новаком посетили производство «Ядро Фаб Дубна» и компанию «Энкор», а также пообщались с резидентами других особых экономических зон, расположенных на территории региона. Мероприятие состоялось в рамках II Международного форума особых экономических зон в Дубне, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Андрей Воробьёв отметил важность ОЭЗ для развития региона и рассказал о поддержке, которую власти оказывают предпринимателям.
Резидентам ОЭЗ в Московской области предлагаются льготные условия для запуска производства, включая значительные налоговые послабления, доступность коммуникаций и обеспечение быстрого выхода на стройку.
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«Успех особой экономической зоны «Дубна» очевиден. Это видно и на этом производстве («Энкор» — прим. ред.), и на более 160 других, которые работают здесь сегодня. Наши партнёры не просто запускают предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем, считаем важным находить дополнительные меры, как финансовые, так и в части коммуникации, сотрудничества, офсетных контрактов, взаимодействия с партнёрами», — сказал Андрей Воробьёв.
Резидентам ОЭЗ в Московской области предлагаются льготные условия для запуска производства, включая значительные налоговые послабления, доступность коммуникаций и обеспечение быстрого выхода на стройку.
«ОЭЗ «Дубна» — один из первых реализованных проектов после создания механизма особых экономических зон. Это очень важный инструмент с точки зрения внедрения высокотехнологичных производств. Радует, что в ОЭЗ работает много молодежи, компании используют самые современные технологии и не планируют останавливаться», — отметил Александр Новак.Участники встречи обсудили позитивный опыт предоставления резидентам ОЭЗ готовых площадей в инновационно-технологических центрах, различные меры поддержки, строительство жилья для работников предприятий и пр.
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Лев Каштанов