Воробьёв: Подмосковье будет продолжать расширять площадки ОЭЗ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье заинтересовано в том, чтобы и дальше расширять площадки особых экономических зон, а также создавать индустриальные парков для поддержки бизнеса.
С таким заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам губернатора, наряду с развитием ОЭЗ в регионе создают индустриальные парки.
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«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше расширять наши площадки. ОЭЗ «Дубну» мы уже расширяли три раза. Это всегда очень приятно, потому что приходят и новые компании, и те, которые реализовали первые проекты, осуществляют их дальше и расширяются. Это здорово! Это значит, что наше партнёрство приносит совершенно конкретный результат», – сказал Воробьёв на пленарном заседании II Международного форума особых экономических зон. Его тема – «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике».
По словам губернатора, наряду с развитием ОЭЗ в регионе создают индустриальные парки.
«У нас есть пять особых экономических зон. Может, кому-то это покажется многовато, однако все они заполнены и заполняются нашими партнёрами. Мы стараемся строить ещё и индустриальные парки. Это немного другой налоговый режим. Но при желании мы тоже кое-что можем сделать, чтобы каждое новое предприятие почувствовало поддержку», – добавил глава региона.Ранее сообщалось, что на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит двухдневный II Международный форум ОЭЗ. Он объединил более 500 участников. Это представители свободных и особых экономических зон, бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и органов государственной власти.
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Лора Луганская