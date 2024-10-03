На форуме в Дубне представили сервис, позволяющий быстро открыть бизнес в ОЭЗ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Участникам Международного форума особых экономических зон в Дубне представили сервис Single Window. Эта платформа позволяет бизнесменам быстро стать инвесторами в ОЭЗ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Мы наглядно показали гостям из дружественных стран, как, начиная с выбора земельного участка и заканчивая регистрацией юрлица и открытием банковского счёта, уложившись в 10-дневный срок, зайти с инвестиционным проектом на площадку ОЭЗ Московской области», – рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.Представители индустриальных парков и свободных зон Объединённых арабских эмиратов, Ирана, Нигерии, Эфиопии, Турции и Малайзии высоко оценили возможности, которые предоставляет сервис.
«Я приятно удивлён тем, что руководство ОЭЗ в Дубне предоставляет потенциальным инвесторам менеджера, что упрощает процесс оформления документации с налоговой, регистрацией банковских счетов, делает процесс намного проще и доставляет только удовольствие», – поделился гендиректор свободной зоны «Аджман» из ОАЭ Исмаил Аль Наки.На площадке особой экономической зоны «Дубна» в течение двух дней работают представители 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. В программе – круглые столы, панельные сессии, подписание соглашений о сотрудничестве, знакомство с передовыми технологиями.
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Лора Луганская