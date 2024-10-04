Подмосковные ОЭЗ привлекли почти 200 млрд рублей инвестиций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Совокупный объём инвестиций в особых экономических зонах Подмосковья приблизился к отметке в 200 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме особых экономических зон в Дубне.
«Объём инвестиций, осуществлённых на территориях ОЭЗ Подмосковья накопленным итогом, составляет 199,7 млрд рублей. Это значит, что в этом году наши особые экономические зоны преодолеют планку в 200 млрд рублей фактических инвестиций», – пояснила Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, лидирует по показателю осуществленных инвестиций ОЭЗ «Дубна» (91,2 млрд рублей». 70 млрд инвестировали в ОЭЗ «Исток». На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестировано свыше 25 млрд рублей.
ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были созданы сравнительно недавно, и показатели осуществлённых инвестиций там пока не очень высокие.
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Лора Луганская