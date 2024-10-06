Ангола сталкивается с трудностями в алмазной отрасли из-за связей с Россией

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Партнерство с РФ в сфере добычи алмазов создает трудности для Анголы при взаимодействии с клиентами. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на президента государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниора.
Уточняется, что произведенные в Анголе алмазы не попадают под санкции Запада, но при этом партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» владеет более 41% акций горно-рудного общества Анголы Catoca. Оно контролирует более половины акций рудника Луэле.
Компания Endiama Mining SA обладает большей частью акций как горно-рудного общества, так и рудника. По словам Жуниора, российское предприятие «Алроса» не вмешивается в деятельность Анголы.
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