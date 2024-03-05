Apple обвинили в монополизации «облака»

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Американские пользователи Apple подали в суд на корпорацию за монополизацию рынка облачных сервисов, передает издание Engadget.
Иск был подан 1 марта в суд Северной Калифорнии. По мнению истца, компания создала несправедливые условия в собственной экосистеме для доступа к сторонним облачным сервисам. Согласно документам, использование облачных хранилищ на iPhone и iPad ограничено в пользу фирменного сервиса iCloud.
Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.
Apple пока никак не отреагировала на подготовку иска. Компания Hagens Bergmann приглашает пользователей присоединиться к иску, а ее представители оценивают количество потребителей, пострадавших от монополии Apple, в десятки миллионов.
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Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.
Ранее ФАС сообщил, что Apple платит рекордные штрафы из-за монополизации российского рынка.
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Александр Климов